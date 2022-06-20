Глава Чечни Кадыров назвал курицами без яиц бойцов «Азова», сдавшихся в плен

Глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил бойцов украинского полка «Азов»*, которые сдаются в плен, с курицами. По его словам, когда эти «курицы» прекращали сопротивление и складывали оружие, выяснялось, что у них нет яиц.





«Мы загнали [их] в промзону и потом оттуда показывали всем, как выходят эти курицы, которые кукарекали, что «мы самые сильные, мы покажем России». Правда, яиц с ними не было, [им] пришлось так выходить», — сказал глава республики в эфире телеканала «Россия 24».





Кадыров также заявил, что граждане России должны сами мобилизоваться и предложить «свои услуги» президенту, чтобы защитить народ и государство. По его словам, «Украина — это просто название», настоящее противостояние идет между Россией и НАТО.





Кроме того, глава Чечни призвал власти европейских стран не указывать РФ, какие ценности должны преобладать в стране: «Нашему государству не должны диктовать, как нам жить. И как создавать семьи, как называть женщину, мужчину, ребенка — вот все они сатанистские продолжения, которые они ведут по всему миру».





Кадыров неоднократно публиковал в своем Telegram-канале видео с пленными украинскими военными в Мариуполе. 20 мая Минобороны России сообщило о полном освобождении местного металлургического комбината «Азовсталь» от бойцов «Азова». По данным ведомства, в плен сдались 2439 членов «Азова» и другие украинские военные.





*Националистический полк «Азов» признан экстремистским и запрещен в России.