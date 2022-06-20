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Обругавший ребенка в подмосковной электричке за желто-синий рюкзак оказался его отцом
С мужчиной проведена профилактическая беседа, составлены административные протоколы за хулиганство и курение Коллаж: Daily Storm
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Обругавший ребенка в подмосковной электричке за желто-синий рюкзак оказался его отцом

С мужчиной проведена профилактическая беседа, составлены административные протоколы за хулиганство и курение

Коллаж: Daily Storm

Неизвестный в подмосковной электричке 6 июня заставил ребенка снять желто-синий рюкзак, напоминающий украинский флаг. Он выхватил у мальчика сумку, бросил ее на пол и прочитал лекцию про врагов и политику. 20 июня в Управлении на транспорте МВД РФ сообщили Daily Storm, что конфликт произошел между отцом и маленькими детьми.


«Транспортными полицейскими установлены место и время видеосъемки, а также личности всех троих участников видео. Ими оказались житель Подмосковья 1989 года рождения и его сыновья», — заявили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.


В ведомстве уточнили, что с мужчиной уже проведена профилактическая беседа. В отношении 33-летнего гражданина составлены административные протоколы по статьям 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и 6.24 КоАП РФ (нарушение установленного федеральным законом запрета курения).


6 июня в Сети появилось видео, на котором мужчина в тамбуре пригородной электрички запрещает мальчику носить желто-синий рюкзак, так как он якобы указывает на украинскую символику. После того как неизвестный бросает сумку на пол, ребенок возвращает ее на место, а мужчина с вейпом продолжает говорить про политику и врагов России.

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#ссоры #административная ответственность #электричка #дети #украина
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