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Финляндия откроет границы для туристов из России с 30 июня
Хельсинки не будет продлевать ограничения из-за коронавируса undefined
Новости

Финляндия откроет границы для туристов из России с 30 июня

Хельсинки не будет продлевать ограничения из-за коронавируса

МВД Финляндии сообщило, что с 30 июня страна будет открыта для туристов, в том числе из России. Финские власти решили не продлевать ограничения на перемещение граждан, введенные из-за пандемии коронавируса.


«‎Ограничения на въезд на внешних границах Финляндии, связанные с пандемией коронавируса, заканчиваются 30 июня», — говорится в сообщении МВД Финляндии.


С этой даты от туристов не будут требовать сертификаты о прививках или тестах на COVID-19, также не нужно будет сдавать анализы на ковид при пересечении границы. Для ограничений, связанных с коронавирусом, больше нет медицинских оснований, считают органы здравоохранения Финляндии.


Теперь для въезда в Финляндию туристам будет необходим только паспорт с визой. «‎Может увеличиться трафик на восточной (российской) границе. На объемы перевозок влияет в том числе желание россиян путешествовать и количество действующих виз», — рассказали в финском ведомстве.


Сейчас между Россией и Финляндией действует только автобусное сообщение, уточняет ТАСС. Кроме того, пересечь сухопутную границу можно на автомобиле.

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#финляндия #россияне #туристы
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