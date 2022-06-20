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«Вкусно — и точка» регистрирует новые товарные знаки «Биг Бифсти», «БигТочка», «Биг Спешиал»
Ранее СМИ сообщили, что сеть вернет в меню аналоги «Биг Мака» и «Биг Тейсти» Фото: АГН Москва / Зыков Кирилл
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«Вкусно — и точка» регистрирует новые товарные знаки «Биг Бифсти», «БигТочка», «Биг Спешиал»

Ранее СМИ сообщили, что сеть вернет в меню аналоги «Биг Мака» и «Биг Тейсти»

Фото: АГН Москва / Зыков Кирилл

Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» планирует вернуть в меню «Биг Тейсти» и «Биг Мак», о чем 20 июня выяснили журналисты ТАСС. Daily Storm узнал из базы «СПАРК-Интерфакс», что «Система ПБО», владеющая ресторанами быстрого питания «Вкусно — и точка», зарегистрировала новые торговые знаки под бургеры.

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Заявки на регистрацию новых товарных знаков
Заявки на регистрацию новых товарных знаков

В число новых товарных знаков попали: «Биг Делишес», «Мега Биг», «Биг Бифсти», «Биг Спешиал», «Биг Делайт», «Мистер Биг» и «Биг Дейли». Согласно классификации товарных знаков, они могут быть использованы в качестве названий блюд из мяса, в том числе обновленных бургеров ресторана.


Все вышеперечисленные наименования были направлены в Роспатент для регистрации 14 июня, однако официально во «Вкусно — и точка» не анонсировали появление культовых блюд под новыми названиями.


20 июня источники ТАСС в компании сообщили, что в меню российской сети ресторанов вернутся не только «Биг Тейсти» и «Биг Мак», но и мороженное «МакФлури». На данный момент в базе «СПАРК-Интерфакс» нет информации касательно возможного названия обновленной позиции.


Рестораны под названием «Вкусно — и точка» открылись спустя несколько месяцев после закрытия «Макдоналдса», когда тот заявил об уходе с российского рынка. Новым владельцем сети фастфуда стал российский бизнесмен Александр Говор. Его компания «ГиД» управляла 25 ресторанами.


Церемонию открытия российского аналога «Макдоналдса» посетил лично московский градоначальник Сергей Собянин. Он поблагодарил руководство компании за то, что оно смогло сохранить рабочие места и перезапустить все предприятия.

#еда #mcdonald's #патент #рф #бизнес
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