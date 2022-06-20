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РЭО призвал выпускников школ отказаться от запуска воздушных шариков из-за вреда экологии
В лучшем случае остатки шаров отправятся на полигон, где могут разлагаться десятки лет undefined
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РЭО призвал выпускников школ отказаться от запуска воздушных шариков из-за вреда экологии

В лучшем случае остатки шаров отправятся на полигон, где могут разлагаться десятки лет

Российский экологический оператор призывает одиннадцатиклассников отказаться от запуска воздушных шариков на выпускных балах. Глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев напомнил, что воздушные шары наносят непоправимый вред окружающей среде и разлагаются несколько лет.


«Представьте: если каждый одиннадцатиклассник запустит в воздух хотя бы один шарик, в окружающую среду попадут более двух тысяч килограммов неперерабатываемого пластика и латекса, из которых состоят шарики»,заявил он.


Буцаев отметил, что после праздников шарики неминуемо попадают в водоемы, регулярно нанося вред природе. В лучшем случае их остатки отправятся на полигон, где будут разлагаться от четырех до ста лет. «Поэтому мы, конечно, против такой традиции», — сказал глава РЭО.


Он также указал на то, что из-за ярких цветов шарики нередко становятся едой для животных и птиц. Это приводит к блокировке пищеводов, а в некоторых случаях и гибели животного. Воздушные шары также легко наматываются на высоковольтные провода и провоцируют замыкание. «Один маленький шарик может вызвать лесной пожар», — подчеркнул Буцаев.


Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что выпускные мероприятия для школьников пройдут 25 июня, а самое масштабное из них, городское, состоится в парке Горького.


По словам градоначальника, будет очень насыщенная программа. В столице пройдут несколько концертов с участием известных артистов, а в конце мероприятия школьников ждет праздничный салют.

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#школа #экология #выпускники #рэо #рф #школьники
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