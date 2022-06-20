Премьер Венгрии Орбан выступил за предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза

Руководитель пресс-службы главы венгерского правительства Берталан Хаваши сообщил, что премьер-министр страны Виктор Орбан поддержал идею предоставления Украине и Молдавии статуса кандидата на вступление в ЕС. О своей позиции он заявил во время видеоконференции по подготовке к грядущему саммиту Евросоюза, на которой также присутствовали главы правительств Бельгии, Болгарии, Эстонии, Люксембурга и Мальты.





«В то же время он [Орбан] добавил, что Венгрия вместе с несколькими другими государствами-членами считает, что Грузия и Босния и Герцеговина также должны получить возможность двигаться в направлении ЕС в том же темпе», — приводит слова Хаваши информационное агентство MTI.





Ранее Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза, о чем сообщала председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, Украина показала стремление и решимость соответствовать европейским стандартам и ценностям.





Обосновывая решение насчет Киева, фон дер Ляйен сообщила, что Украина уже приняла законы против олигархов и выполнила 70% рекомендаций Европейского союза по реформам в отношении меньшинств.





Еврокомиссия также рекомендовала предоставить статус кандидата в ЕС и Молдавии. В то же время Грузии в его получении было отказано.





20 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украина «ни по каким параметрам» не подходит ни для членства в Евросоюзе, ни для получения статуса кандидата. По его словам, среди ключевых проблем киевского режима — коррупция и «разрушенная экономика» целой страны.