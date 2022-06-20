Новости
Новости
St
Премьер Венгрии Орбан выступил за предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза
Он добавил, что Грузия и Босния и Герцеговина должны иметь право на членство в том же порядке, что Украина и Молдавия undefined
Новости

Премьер Венгрии Орбан выступил за предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза

Он добавил, что Грузия и Босния и Герцеговина должны иметь право на членство в том же порядке, что Украина и Молдавия

Руководитель пресс-службы главы венгерского правительства Берталан Хаваши сообщил, что премьер-министр страны Виктор Орбан поддержал идею предоставления Украине и Молдавии статуса кандидата на вступление в ЕС. О своей позиции он заявил во время видеоконференции по подготовке к грядущему саммиту Евросоюза, на которой также присутствовали главы правительств Бельгии, Болгарии, Эстонии, Люксембурга и Мальты.


«В то же время он [Орбан] добавил, что Венгрия вместе с несколькими другими государствами-членами считает, что Грузия и Босния и Герцеговина также должны получить возможность двигаться в направлении ЕС в том же темпе», — приводит слова Хаваши информационное агентство MTI.


Ранее Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза, о чем сообщала председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, Украина показала стремление и решимость соответствовать европейским стандартам и ценностям.


Обосновывая решение насчет Киева, фон дер Ляйен сообщила, что Украина уже приняла законы против олигархов и выполнила 70% рекомендаций Европейского союза по реформам в отношении меньшинств.


Еврокомиссия также рекомендовала предоставить статус кандидата в ЕС и Молдавии. В то же время Грузии в его получении было отказано.


20 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украина «ни по каким параметрам» не подходит ни для членства в Евросоюзе, ни для получения статуса кандидата. По его словам, среди ключевых проблем киевского режима — коррупция и «разрушенная экономика» целой страны.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#ес #орбан #венгрия #украина #европа #евросоюз
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»