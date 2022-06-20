Эстония запретит частным лицам ввоз алкоголя и икры из России 10 июля

Налогово-таможенный департамент Эстонии заявил, что с 10 июля вступит в силу полный запрет на ввоз частными лицами товаров из России, которые попали под санкции Евросоюза. В ведомстве отметили, что запрет призван предотвратить покупку товаров, приносящих России существенный доход.





«Рекомендуется обратить особое внимание на полный запрет ввоза алкогольных напитков крепостью менее 80%. Также запрещен импорт из России мебели, древесины, удобрений, икры и ряда других товаров, которые частные лица ежедневно привозили с собой из России», — говорится в сообщении.





Заметка дополняется...