«‎Слава богу, что у нас не запрещают украинских писателей»: Лукьяненко — о решении Минобрнауки Украины

Замминистра образования и науки Украины Андрей Витренко призвал убрать из школьной программы все литературные произведения, которые «‎касаются страданий русской души». Такие тяжелые книги не нужны украинцам, считает Витренко. Писатель Сергей Лукьяненко согласился, что в русской классике действительно есть много «‎тяжелых произведений», к примеру у Федора Достоевского. Но их тоже нужно читать, они полезны для души, убежден знаменитый фантаст. Лукьяненко также отметил: он рад, что в России не запрещают работы украинских писателей.





«‎В русской классической литературе, конечно, есть достаточно много тяжелых произведений. Это и произведения Достоевского, да и практически любого классика. Это факт, — сказал Daily Storm Сергей Лукьяненко. — Мне кажется, что тяжелые произведения тоже нужны, если у человека есть душа. Для души полезно почитать про страдания души».





Если человек считает, что нужно заниматься только развлечениями, — тогда не нужно читать, можно смотреть, например, комиксы и кино о супергероях, добавил он.





«‎Если серьезно говорить, это [запрет русской литературы] такое самообкрадывание, сознательное оглупление собственного народа. Думаю, что здравомыслящие люди на Украине это понимают», — уверен писатель. По его мнению, решение украинского министерства убрать из школьной программы русские произведения не будет иметь реального результата, потому что сейчас очень много книг доступно в электронном виде.





«‎Относиться к этому можно только с неким страданием, с легким брезгливым удивлением. Может быть, отчасти и с радостью, что, слава богу, это не мы, что у нас не запрещают книги украинских писателей», — сказал Лукьянов. Он напомнил, что в СССР во время Великой Отечественной войны не запрещали произведения немецких авторов.





Ранее 20 июня заместитель украинского министра образования и науки Андрей Витренко заявил, что, по его мнению, из учебных программ нужно «повыкидывать» все, что хоть как-то связывает Украину с Российской империей. Необходимо избавляться от тяжелых произведений, которые описывают «страдания русской души», посчитал он. По решению комиссии при Министерстве образования и науки Украины из школьной программы собираются исключить произведения всех российских и советских авторов.