В Крыму после атаки ВСУ буровых платформ «Черноморнефтегаза» семь человек пропали без вести, трое — ранены

Утром 20 июня украинская армия нанесла удары по морским буровым платформам «Черноморнефтегаза», расположенным примерно в 70 километрах от Одессы. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он рассказал, что эвакуированы 94 человека, трое из них ранены. Семь работников остаются пропавшими без вести.





«На данный момент эвакуировано 94 человека. 15 военнослужащих остаются на охране действующих буровых платформ. К сожалению, подтверждается информация по трем раненым и семи пропавшим без вести», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.





Он подчеркнул, что поиски пропавших будут продолжаться. С родными и близкими пропавших и пострадавших в ближайшее время свяжутся власти Крыма.





Вооруженные силы Украины нанесли три удара по трем буровым платформам «Черноморнефтегаза» 20 июня. Как сообщил Аксенов, в результате атаки пять человек были эвакуированы. Позднее глава Крыма уточнил, что всего на буровых вышках во время ЧП находились 109 работников, из них 21 были эвакуированы.





Буровые платформы расположены в Черном море в районе подконтрольного российской армии острова Змеиный. Самый сильный удар был нанесен по первой вышке, на ней находились 12 человек, пятеро были ранены.