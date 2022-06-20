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Мишустин поручил удвоить зарплату за командировки в Донбасс
Решение касается сотрудников госорганизаций undefined
Новости

Мишустин поручил удвоить зарплату за командировки в Донбасс

Решение касается сотрудников госорганизаций

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил удвоить зарплату за командировки в Донецкую и Луганскую народную республики для сотрудников государственных организаций. Соответствующее постановление вступает в силу с 20 июня.


«Работникам в период их пребывания в служебных командировках на территориях ДНР и ЛНР и иных территориях сохраняемая заработная плата (средний заработок) <...> выплачивается в рублях в двукратном размере», — говорится в постановлении правительства, размещенном на официальном портале правовой информации.


Работодатель также должен будет оплачивать расходы по пребыванию сотрудников в Донбассе «и на других территориях». Суточные выплаты сотрудников тоже должны быть в двойном размере. Финансовое обеспечение постановления будет выполнено за счет федерального бюджета.


В Минстрое России 15 июня сообщили, что российским строителям, участвующим в восстановлении территорий Донецкой и Луганской народных республик, будут платить повышенную зарплату.

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#мишустин #донбасс #зарплата #днр #лнр
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