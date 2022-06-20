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СКР завел дело об обстреле буровых платформ «Черноморнефтегаза»
Глава Крыма ранее сообщил, что семь сотрудников предприятия пропали без вести undefined
Новости

СКР завел дело об обстреле буровых платформ «Черноморнефтегаза»

Глава Крыма ранее сообщил, что семь сотрудников предприятия пропали без вести

Следственный комитет России завел уголовное дело об обстреле буровых платформ «Черноморнефтегаза» в Черном море. Глава полуострова Сергей Аксенов ранее сообщил, что Вооруженные силы Украины утром 20 июня ударили по трем буровым платформам. 94 сотрудника эвакуировали, еще семь человек пропали без вести.


«Возбуждено уголовное дело по факту обстрела представителями вооруженных формирований Украины платформы газодобывающей вышки, расположенной в акватории Черного моря», — говорится в сообщении СКР.


По версии следствия, 20 июня ВСУ «произвели прицельный обстрел из вооружения, имеющего высокие поражающие свойства, платформы газодобывающей вышки» «Черноморнефтегаза» Одесского месторождения, расположенной в Черном море. Произошло возгорание, двое сотрудников пострадали, еще семеро пропали без вести.


Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства обстрела, а также причастных к преступлению.


Сергей Аксенов ранее заверил, что поиски пропавших будут продолжаться. С родными пропавших и пострадавших в ближайшее время свяжутся власти Крыма.

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В Крыму после атаки ВСУ буровых платформ «Черноморнефтегаза» семь человек пропали без вести, трое — ранены

94 работника на данный момент эвакуированы 20 июня 2022
Dailystorm - В Крыму после атаки ВСУ буровых платформ «Черноморнефтегаза» семь человек пропали без вести, трое — ранены
#всу #крым #скр
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