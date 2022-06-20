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YouTube удалил канал проекта WarGonzo
Администрация соцсети пояснила, что журналисты нарушили правила сообщества undefined
Новости

YouTube удалил канал проекта WarGonzo

Администрация соцсети пояснила, что журналисты нарушили правила сообщества

YouTube удалил канал проекта WarGonzo, который основал военный корреспондент Семен Пегов. Администрация соцсети пояснила, что журналисты нарушили правила сообщества. Число подписчиков проекта в YouTube «подходило к миллиону».


В Telegram-канале WarGonzo говорится, что YouTube удалил аккаунт проекта месяц назад. В WarGonzo опубликовали сообщение от представителей соцсети: «Мы провели проверку и обнаружили, что вы нарушили наши правила сообщества. В связи с этим ваш канал был удален».


Команда проекта рассказала, что после начала военной операции на Украине YouTube «постоянно блокировал их канал, придираясь к самым беззубым роликам». «Число наших подписчиков на этой платформе уверенно подходило к миллиону, а мы стали самым крупным российским каналом о войне», — сообщили журналисты.


В WarGonzo заявили, что ожидали такого решения от администрации соцсети «и даже немного удивлены, почему их так долго терпели». В Telegram-канале проекта сейчас 1,052 миллиона подписчиков.


Ранее 20 июня YouTube заблокировал каналы шоу «Модный приговор» и «Давай поженимся», которые выходят на «Первом канале».

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#wargonzo #украина #youtube
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