YouTube удалил канал проекта WarGonzo, который основал военный корреспондент Семен Пегов. Администрация соцсети пояснила, что журналисты нарушили правила сообщества. Число подписчиков проекта в YouTube «подходило к миллиону».





В Telegram-канале WarGonzo говорится, что YouTube удалил аккаунт проекта месяц назад. В WarGonzo опубликовали сообщение от представителей соцсети: «Мы провели проверку и обнаружили, что вы нарушили наши правила сообщества. В связи с этим ваш канал был удален».





Команда проекта рассказала, что после начала военной операции на Украине YouTube «постоянно блокировал их канал, придираясь к самым беззубым роликам». «Число наших подписчиков на этой платформе уверенно подходило к миллиону, а мы стали самым крупным российским каналом о войне», — сообщили журналисты.





В WarGonzo заявили, что ожидали такого решения от администрации соцсети «и даже немного удивлены, почему их так долго терпели». В Telegram-канале проекта сейчас 1,052 миллиона подписчиков.





Ранее 20 июня YouTube заблокировал каналы шоу «Модный приговор» и «Давай поженимся», которые выходят на «Первом канале».