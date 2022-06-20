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Минтранс обсуждает с Минобороны возобновление полетов в Крым
Запрет ввели в феврале после начала военной операции на Украине undefined
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Минтранс обсуждает с Минобороны возобновление полетов в Крым

Запрет ввели в феврале после начала военной операции на Украине

Глава Минтранса России Виталий Савельев рассказал, что ведомство обсуждает с Министерством обороны возобновление полетов гражданской авиации в Крым. Запрет на полеты ввели 24 февраля, после объявления начала военной операции РФ на Украине.


«Мы работаем в тесном контакте и с Министерством обороны. Вы видите, мы продлеваемся по две недели, потому что мы смотрим за обстановкой. Как только нам разрешат, это все моментально раскроется и восполнится. Мы на это надеемся», — сказал министр в интервью журналистке Наиле Аскер-Заде. Его транслировал телеканал «Россия 24», цитата по «Интерфакс».


После запрета авиасообщения с Крымом увеличили число поездов в этом направлении. В этом году на полуостров по железной дороге отправятся 2,3 миллиона человек против 1,1 миллиона человек в 2021 году, отметил Савельев. На самолетах в 2021 году в Симферополь прилетело почти в четыре раза больше граждан — четыре миллиона.


«Мы сейчас выставили дополнительные поезда, вагоны, мы увеличили частоту поездов. Но это все равно не решает всех проблем, хотя мы добавили 500 тысяч билетов дополнительных», — сказал он.


Ограничения на полеты сейчас помимо Симферополя действуют еще в 10 городах на юге и в центральной части России. Их ввели 24 февраля.

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Росавиация в 17-й раз продлила запрет на полеты в аэропорты на юге и в центральной части страны

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Dailystorm - Росавиация в 17-й раз продлила запрет на полеты в аэропорты на юге и в центральной части страны
#крым #минтранс #украина #минобороны
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