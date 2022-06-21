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Песков заявил, что Россия больше никогда не будет доверять Западу
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Песков заявил, что Россия больше никогда не будет доверять Западу

Кризис на Украине продлится долго, считает он

Кризис на Украине продлится долго, считает он undefined
Фото: АГН Москва / Иванко Игорь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу NBC отметил, что Россия больше никогда не будет доверять Западу. Он также сообщил, что судьбу бывших военных из США, задержанных под Харьковом, решит суд. 


«Да, это будет длительный кризис. Мы больше не будем никогда доверять Западу», — сказал Песков на английском языке.


Он также заявил, что российские власти не могут дать гарантии, что пленных американских наемников не не приговорят к смертной казни.


«Я ничего не могу гарантировать, это зависит от расследования», отметил Песков.


Ранее стало известно, что граждане США 39-летний Александр Дрюке, служивший в Ираке, и 27-летний Энди Хьюн были задержаны под Харьковом. Оба были добровольцами в одном из регулярных подразделений украинской армии.


9 июня суд Донецкой народной республики приговорил к смертной казни двух граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Брагима Саадуна.


С 24 февраля 2022 года Россия проводит военную операцию на территории Украины. Как заявил президент РФ Владимир Путин, она направлена на защиту населения Донбасса, которое много лет подвергается обстрелам со стороны ВСУ, а также денацификацию и демилитаризацию соседней страны.

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Dailystorm - Пленные американские наемники начали учить русский язык
#наемники #специальная военная операция #песков #украина
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