Нобелевскую медаль Муратова продали на аукционе в США более чем за 100 миллионов долларов

Медаль Нобелевской премии мира за 2021 год, которая была вручена главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову, была продана на аукционе в США за 103,5 миллиона долларов. Об этом сообщил Heritage Auction. Деньги планируется передать в фонд помощи украинским беженцам, заявил Муратов.





«Все деньги, которые мы сегодня выручим, мы передаем ЮНИСЕФ», — сказал нобелевский лауреат.





Он отметил, что средства пойдут для помощи детям-беженцам с Украины, а также на поддержку несовершеннолетних из Африки и Лаоса, если так решит ЮНИСЕФ. Муратов подчеркнул, что его примеру последуют другие люди, имеющие ценные реликвии.





В 2021 году Нобелевскую премию мира «за усилия по защите свободы слова»

получили главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппино-американская журналистка Мария Ресса.





Муратов стал первым россиянином, удостоенным Нобелевской премии мира. До него граждане РФ такой награды не получали, она вручалась двум гражданам Советского Союза: президенту СССР Михаилу Горбачеву и ученому и правозащитнику Андрею Сахарову.