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Нобелевскую медаль Муратова продали на аукционе в США более чем за 100 миллионов долларов
Деньги передадут на помощь украинским детям, сообщил журналист undefined
Новости

Нобелевскую медаль Муратова продали на аукционе в США более чем за 100 миллионов долларов

Деньги передадут на помощь украинским детям, сообщил журналист

Медаль Нобелевской премии мира за 2021 год, которая была вручена главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову, была продана на аукционе в США за 103,5 миллиона долларов. Об этом сообщил Heritage Auction. Деньги планируется передать в фонд помощи украинским беженцам, заявил Муратов. 


«Все деньги, которые мы сегодня выручим, мы передаем ЮНИСЕФ», — сказал нобелевский лауреат. 


Он отметил, что средства пойдут для помощи детям-беженцам с Украины, а также на поддержку несовершеннолетних из Африки и Лаоса, если так решит ЮНИСЕФ. Муратов подчеркнул, что его примеру последуют другие люди, имеющие ценные реликвии. 


В 2021 году Нобелевскую премию мира «за усилия по защите свободы слова» 

получили главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппино-американская журналистка Мария Ресса.


Муратов стал первым россиянином, удостоенным Нобелевской премии мира. До него граждане РФ такой награды не получали, она вручалась двум гражданам Советского Союза: президенту СССР Михаилу Горбачеву и ученому и правозащитнику Андрею Сахарову.

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#дмитрий муратов #нобелевская премия #украина
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