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Власти Херсонской области осенью собираются провести референдум по вхождению в состав России
С точной датой определятся позже, отметили в руководстве undefined
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Власти Херсонской области осенью собираются провести референдум по вхождению в состав России

С точной датой определятся позже, отметили в руководстве

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что референдум по вхождению Херсонской области в состав России местные власти запланировали провести этой осенью.


«Референдум пройдет в этом году. Планируется на осень», — отметил Стремоусов в беседе РИА Новости.


Точные сроки в настоящее время не определены, указал чиновник в разговоре с агентством.


Ранее стало известно, что дети, которые родились в Херсонской области после 24 февраля 2022 года, автоматически получат гражданство России.


Выдача паспортов РФ в Херсонской области началась 11 июня. Тогда же российское гражданство получили несколько жителей Запорожской области.


В марте 2022 года Херсонская область перешла под контроль российских военных. В регионе создана бивалютная зона: наряду с украинской гривной используется рубль.

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#всу #украина #донбасс #херсонская область
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