Власти Херсонской области осенью собираются провести референдум по вхождению в состав России

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что референдум по вхождению Херсонской области в состав России местные власти запланировали провести этой осенью.





«Референдум пройдет в этом году. Планируется на осень», — отметил Стремоусов в беседе РИА Новости.





Точные сроки в настоящее время не определены, указал чиновник в разговоре с агентством.





Ранее стало известно, что дети, которые родились в Херсонской области после 24 февраля 2022 года, автоматически получат гражданство России.





Выдача паспортов РФ в Херсонской области началась 11 июня. Тогда же российское гражданство получили несколько жителей Запорожской области.





В марте 2022 года Херсонская область перешла под контроль российских военных. В регионе создана бивалютная зона: наряду с украинской гривной используется рубль.