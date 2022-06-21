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LA Times: Макрон, Шольц и Драги отказали Зеленскому в оперативных поставках оружия
Европа «устала» от экономических последствий антироссийских санкций, также сообщает автор издания undefined
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LA Times: Макрон, Шольц и Драги отказали Зеленскому в оперативных поставках оружия

Европа «устала» от экономических последствий антироссийских санкций, также сообщает автор издания

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги отказали главе украинского государства Владимиру Зеленскому в оперативной передаче оружия, отмечает журналист Дойл МакМанус в своей статье для Los Angeles Times.


«Тройка [лидеров] не предоставила того, чего больше всего хотел Зеленский: быстрой поставки нового оружия», — пишет МакМанус.


Журналист также обратил внимание, что страны Европы столкнулись с последствиями санкций, которые сами же ввели против России. В связи с этим на Западе появились признаки «усталости от Украины», утверждает он.


МакМанус также сомневается в скором вхождении Украины в состав Европейского союза, несмотря на то, что лидеры большинства стран Европы поддержали этот шаг. 


17 июня немецкая газета Die Welt сообщила, что лидеры Франции Германии в ходе своего визита в Киев призвали Зеленского возобновить переговоры с президентом России Владимиром Путиным.


По информации немецкой газеты, каждый из лидеров стран Евросоюза в ходе визита в украинскую столицу преследовал собственные интересы.

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RaiNews24: Макрон, Шольц и Драги прибыли на поезде на Украину

Телеканал опубликовал фотографии с европейскими лидерами в вагоне 16 июня 2022
Dailystorm - RaiNews24: Макрон, Шольц и Драги прибыли на поезде на Украину
#зеленский #оружие #шольц #санкции против россии #украина #драги #макрон
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