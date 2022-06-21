LA Times: Макрон, Шольц и Драги отказали Зеленскому в оперативных поставках оружия

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги отказали главе украинского государства Владимиру Зеленскому в оперативной передаче оружия, отмечает журналист Дойл МакМанус в своей статье для Los Angeles Times.





«Тройка [лидеров] не предоставила того, чего больше всего хотел Зеленский: быстрой поставки нового оружия», — пишет МакМанус.





Журналист также обратил внимание, что страны Европы столкнулись с последствиями санкций, которые сами же ввели против России. В связи с этим на Западе появились признаки «усталости от Украины», утверждает он.





МакМанус также сомневается в скором вхождении Украины в состав Европейского союза, несмотря на то, что лидеры большинства стран Европы поддержали этот шаг.





17 июня немецкая газета Die Welt сообщила, что лидеры Франции Германии в ходе своего визита в Киев призвали Зеленского возобновить переговоры с президентом России Владимиром Путиным.





По информации немецкой газеты, каждый из лидеров стран Евросоюза в ходе визита в украинскую столицу преследовал собственные интересы.