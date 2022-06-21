Самолет Ан-2 с тремя людьми на борту пропал в Якутии

Пресс-служба МЧС России сообщила, что с радаров на пути к площадке «Вертикальный» в Якутии пропал самолет Ан-2. По предварительной информации, на его борту находятся три человека.





«Воздушное судно Ан-2 не приземлилось в назначенное время на площадке «Вертикальный». <…> В 09:00 (по местному времени) воздушное судно должно было произвести посадку на площадке «Вертикальный», но в назначенное время не прибыло и пропало с радаров», — сообщили в Главном управлении МЧС по Республике Саха (Якутия).





В ведомстве подчеркнули, что Ан-2 следовал по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) — Вертикальный (Кобяйский район) — Ус-Хатынг. По предварительным данным, на борту самолета находятся три человека — два члена экипажа и пассажир, а также тонна груза.





В Восточном межрегиональном управлении на транспорте Следственного комитета России позже возбудили уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц»).





11 февраля самолет Ан-2 упал в районе села Коряки в Камчатском крае. Губернатор Владимир Солодов сообщил, что погибли два человека, находившиеся на борту.