Новости
Новости
St
Самолет Ан-2 с тремя людьми на борту пропал в Якутии
На поиски воздушного судна отправляются Ан-26 и вертолет Ми-8 undefined
Новости

Самолет Ан-2 с тремя людьми на борту пропал в Якутии

На поиски воздушного судна отправляются Ан-26 и вертолет Ми-8

Пресс-служба МЧС России сообщила, что с радаров на пути к площадке «Вертикальный» в Якутии пропал самолет Ан-2. По предварительной информации, на его борту находятся три человека.


«Воздушное судно Ан-2 не приземлилось в назначенное время на площадке «Вертикальный». <…> В 09:00 (по местному времени) воздушное судно должно было произвести посадку на площадке «Вертикальный», но в назначенное время не прибыло и пропало с радаров», — сообщили в Главном управлении МЧС по Республике Саха (Якутия). 


В ведомстве подчеркнули, что Ан-2 следовал по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) — Вертикальный (Кобяйский район) — Ус-Хатынг. По предварительным данным, на борту самолета находятся три человека — два члена экипажа и пассажир, а также тонна груза. 


В Восточном межрегиональном управлении на транспорте Следственного комитета России позже возбудили уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц»). 


11 февраля самолет Ан-2 упал в районе села Коряки в Камчатском крае. Губернатор Владимир Солодов сообщил, что погибли два человека, находившиеся на борту.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

В Белгородской области потерпел крушение военный самолет

По предварительной информации, пилот катапультировался 17 июня 2022
Dailystorm - В Белгородской области потерпел крушение военный самолет
#якутия #ан-2 #мчс #самолет
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»