Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что если НАТО остановит поставки оружия на Украину, то власти страны «разбегутся в течение суток». Он также раскритиковал заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о готовности воевать с лопатами в руках.





«Как только НАТО прекратит поставки оружия, на котором зарабатываете, и перестанет направлять наемников, все вы в течение суток разбежитесь», — написал парламентарий в Telegram-канале.





Он подчеркнул, что для киевских властей нынешняя ситуация в стране — «очередное телевизионное шоу». Он прокомментировал слова главы МИД Украины, который сказал, что в случае необходимости ВСУ будут сражаться с лопатами в руках.





«И если возьмете в руки — впервые в жизни — лопату, то только для того, чтобы попозировать. У вас счета в зарубежных банках. Семьи находятся за пределами Украины», — отметил Володин.





20 июня Кулеба заявил в интервью немецкому телеканалу ARD, что Киев будет противостоять России даже в случае прекращения поставок оружия с Запада. По его словам, Украина готова «воевать лопатами». Однако он добавил, что чем раньше западные страны поставят Киеву вооружения, тем большую помощь это окажет стране.





Украина неоднократно предъявляла претензии странам ЕС из-за недостаточных, по мнению киевских властей, поставок оружия. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник критиковал немецкие власти за нехватку гостеприимства по отношению к беженцам из его страны.