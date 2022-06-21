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Володин заявил, что власти Украины разбегутся в случае прекращения поставок оружия странами НАТО
Политик отметил, что заявления главы украинского МИД — очередное телевизионное шоу undefined
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Володин заявил, что власти Украины разбегутся в случае прекращения поставок оружия странами НАТО

Политик отметил, что заявления главы украинского МИД — очередное телевизионное шоу

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что если НАТО остановит поставки оружия на Украину, то власти страны «разбегутся в течение суток». Он также раскритиковал заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о готовности воевать с лопатами в руках.


«Как только НАТО прекратит поставки оружия, на котором зарабатываете, и перестанет направлять наемников, все вы в течение суток разбежитесь», — написал парламентарий в Telegram-канале.


Он подчеркнул, что для киевских властей нынешняя ситуация в стране — «очередное телевизионное шоу». Он прокомментировал слова главы МИД Украины, который сказал, что в случае необходимости ВСУ будут сражаться с лопатами в руках. 


«И если возьмете в руки — впервые в жизни — лопату, то только для того, чтобы попозировать. У вас счета в зарубежных банках. Семьи находятся за пределами Украины», — отметил Володин. 


20 июня Кулеба заявил в интервью немецкому телеканалу ARD, что Киев будет противостоять России даже в случае прекращения поставок оружия с Запада. По его словам, Украина готова «воевать лопатами». Однако он добавил, что чем раньше западные страны поставят Киеву вооружения, тем большую помощь это окажет стране. 


Украина неоднократно предъявляла претензии странам ЕС из-за недостаточных, по мнению киевских властей, поставок оружия. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник критиковал немецкие власти за нехватку гостеприимства по отношению к беженцам из его страны. 

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Украинский посол обвинил Германию в отсутствии гостеприимства

По словам дипломата, все больше беженцев уезжают из ФРГ 13 июня 2022
Dailystorm - Украинский посол обвинил Германию в отсутствии гостеприимства
#володин #специальная военная операция #украина #кулеба
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