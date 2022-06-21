После атаки ВСУ на «Черноморнефтегазе» огонь приблизился к скважине

Пожар до сих пор не потушен на одной из трех платформ после удара ВСУ по «Черноморнефтегазу». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сенатора Совета Федерации от Крыма Ольгу Ковитиди.





«Что касается пожара, он не стихает на вышке. Огонь ночью подошел к скважине», — заявила Ковтиди.





Она подчеркнула, что продолжаются поиски семи человек, которые считаются пропавшими без вести. Трое пострадавших остаются в больнице, их состояние оценивается как средней степени тяжести.





Утром 20 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Вооруженные силы Украины утром 20 июня ударили по трем буровым платформам. 94 сотрудника эвакуировали, еще семь человек пропали без вести.





По версии следствия, ВСУ произвели прицельный обстрел из вооружения, имеющего высокие поражающие свойства, платформы газодобывающей вышки «Черноморнефтегаза» на Одесском месторождении в Черном море. Позже Следственный комитет завел уголовное дело.