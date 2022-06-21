Новости
Новости
St
Роскомнадзор заблокировал сайт The Daily Telegraph
Решение о блокировке было принято 22 апреля undefined
Новости

Роскомнадзор заблокировал сайт The Daily Telegraph

Решение о блокировке было принято 22 апреля

Роскомнадзор заблокировал сайт британской газеты The Daily Telegraph. Об этом свидетельствуют данные сервиса проверки ограничения доступа к сайтам. Портал заблокировали согласно решению Генпрокуратуры России от 22 апреля.


Доступ ограничили на основании статьи 15.3 ФЗ «Об информации». Она регулирует блокировку порталов, в том числе содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности или участию в акциях, проводимых с нарушением установленного порядка.


Внимание на отсутствие доступа к сайту британской газеты обратила «Роскомсвобода». Проект сообщает, что Генпрокуратура посчитала фейковой одну из статей издания и внесла ее в реестр запрещенной информации.


«‎Поскольку ограничение доступа осуществляется по HTTPS, на некоторых провайдерах недоступен весь сайт сразу», — уточняет «Роскомсвобода».


9 июня глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил, что в стране заблокируют сайт Госдепартамента США. Пискарев утверждает, что порталы американского ведомства содержат «фейки, дискредитирующие российских военнослужащих и специальную военную операцию на Украине».

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

YouTube удалил канал проекта WarGonzo

Администрация соцсети заявила, что журналисты нарушили правила сообщества 20 июня 2022
Dailystorm - YouTube удалил канал проекта WarGonzo
#the daily telegraph #блокировка #роскомнадзор
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»