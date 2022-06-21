Роскомнадзор заблокировал сайт The Daily Telegraph

Роскомнадзор заблокировал сайт британской газеты The Daily Telegraph. Об этом свидетельствуют данные сервиса проверки ограничения доступа к сайтам. Портал заблокировали согласно решению Генпрокуратуры России от 22 апреля.





Доступ ограничили на основании статьи 15.3 ФЗ «Об информации». Она регулирует блокировку порталов, в том числе содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности или участию в акциях, проводимых с нарушением установленного порядка.





Внимание на отсутствие доступа к сайту британской газеты обратила «Роскомсвобода». Проект сообщает, что Генпрокуратура посчитала фейковой одну из статей издания и внесла ее в реестр запрещенной информации.





«‎Поскольку ограничение доступа осуществляется по HTTPS, на некоторых провайдерах недоступен весь сайт сразу», — уточняет «Роскомсвобода».





9 июня глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил, что в стране заблокируют сайт Госдепартамента США. Пискарев утверждает, что порталы американского ведомства содержат «фейки, дискредитирующие российских военнослужащих и специальную военную операцию на Украине».