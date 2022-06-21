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Глава правящей партии Польши Качиньский ушел в отставку
Он занимал должность вице-премьера undefined
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Глава правящей партии Польши Качиньский ушел в отставку

Он занимал должность вице-премьера

Глава правящей партии Польши «Правда и справедливость» Ярослав Качиньский ушел в отставку с поста вице-премьера. Об этом сообщило агентство Associated Press. 


«Я уже подал заявление об отставке премьер-министру, и он его принял. Насколько я знаю, президент также подписал его», — приводит издание слова Качиньского.


Отмечается, что его место в парламенте займет министр обороны Польши Мариуш Блащак.


Качиньский назвал решение передать полномочия Блащаку «совершенно естественным», так как в сегодняшней ситуации «эта комбинация имеет очень большие преимущества».


Отмечается, что Качиньский останется на посту партии «Право и справедливость». Политик возглавляет ее с 2003 года. 


Ярославу Качиньскому 73 года. Он брат-близнец президента Польши Леха Качиньского, погибшего в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году.

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#украина #европа #качиньский #польша
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