Глава правящей партии Польши Качиньский ушел в отставку

Глава правящей партии Польши «Правда и справедливость» Ярослав Качиньский ушел в отставку с поста вице-премьера. Об этом сообщило агентство Associated Press.





«Я уже подал заявление об отставке премьер-министру, и он его принял. Насколько я знаю, президент также подписал его», — приводит издание слова Качиньского.





Отмечается, что его место в парламенте займет министр обороны Польши Мариуш Блащак.





Качиньский назвал решение передать полномочия Блащаку «совершенно естественным», так как в сегодняшней ситуации «эта комбинация имеет очень большие преимущества».





Отмечается, что Качиньский останется на посту партии «Право и справедливость». Политик возглавляет ее с 2003 года.





Ярославу Качиньскому 73 года. Он брат-близнец президента Польши Леха Качиньского, погибшего в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году.