Reuters: 18-летняя дочь-трансгендер Илона Маска решила сменить имя на женское

Трансгендерная дочь американского миллиардера Илона Маска хочет сменить имя с мужского на женское. Запрос Ксавьера Александра Маска на право называться Вивиан Дженной Уилсон рассмотрит Верховный суд округа Лос-Анджелес в Санта-Монике. Об этом пишет агентство Reuters.





«Я больше не живу с моим биологическим отцом и не желаю быть связанной с ним каким-либо образом», — приводит издание слова Ксавьера Маска.





Ходатайство о смене имени и о новом свидетельстве о рождении, которое бы передавало ее новую гендерную идентичность, было подано в апреле, сообщает агентство со ссылкой на источники.





Мать ребенка Джастин Уилсон развелась с Илоном Маском в 2008 году. В этом браке у них родился сын Невада, который умер в возрасте 10 недель от синдрома внезапной детской смерти. Затем в 2004 году пара стала родителями мальчиков-близнецов Гриффина и Ксавьера. Далее в 2006 году родились тройняшки Дамиан, Саксон и Кай.





Уже в третьем браке с певицей Граймс у Маска 4 мая 2020 года родился сын, которого назвали X Æ A-12 — Экс Эш Эй-Твелв. Несмотря на расставание пары в сентябре 2020-го, в декабре того же года суррогатная мать родила им дочь Экзу Дарк Сайдерил (Exa Dark Sideræl).