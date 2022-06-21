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Reuters: 18-летняя дочь-трансгендер Илона Маска решила сменить имя на женское
Также она сообщила, что хочет разорвать все связи с отцом, пишет издание undefined
Новости

Reuters: 18-летняя дочь-трансгендер Илона Маска решила сменить имя на женское

Также она сообщила, что хочет разорвать все связи с отцом, пишет издание

Трансгендерная дочь американского миллиардера Илона Маска хочет сменить имя с мужского на женское. Запрос Ксавьера Александра Маска на право называться Вивиан Дженной Уилсон рассмотрит Верховный суд округа Лос-Анджелес в Санта-Монике. Об этом пишет агентство Reuters.


«Я больше не живу с моим биологическим отцом и не желаю быть связанной с ним каким-либо образом», — приводит издание слова Ксавьера Маска. 


Ходатайство о смене имени и о новом свидетельстве о рождении, которое бы передавало ее новую гендерную идентичность, было подано в апреле, сообщает агентство со ссылкой на источники.


Мать ребенка Джастин Уилсон развелась с Илоном Маском в 2008 году. В этом браке у них родился сын Невада, который умер в возрасте 10 недель от синдрома внезапной детской смерти. Затем в 2004 году пара стала родителями мальчиков-близнецов Гриффина и Ксавьера. Далее в 2006 году родились тройняшки Дамиан, Саксон и Кай. 


Уже в третьем браке с певицей Граймс у Маска 4 мая 2020 года родился сын, которого назвали X Æ A-12 — Экс Эш Эй-Твелв. Несмотря на расставание пары в сентябре 2020-го, в декабре того же года суррогатная мать родила им дочь Экзу Дарк Сайдерил (Exa Dark Sideræl). 

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«Ты такая красивая, Илона»: Мать Маска прокомментировала смену имени сына в Twitter

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Dailystorm - «Ты такая красивая, Илона»: Мать Маска прокомментировала смену имени сына в Twitter
#илон маск #миллиардер #сша
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