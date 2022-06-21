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Финляндия не смогла договориться с Турцией о вступлении в НАТО
Президент Ниинисте сообщил, что страна не сможет стать членом альянса до сентября undefined
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Финляндия не смогла договориться с Турцией о вступлении в НАТО

Президент Ниинисте сообщил, что страна не сможет стать членом альянса до сентября

Президент Финляндии Саули Ниинисте в ходе своего выступления в Европарламенте заявил, что страна не рассчитывает стать членом НАТО до сентября. Он отметил, что Хельсинки не смогли достичь для себя положительных результатов на переговорах с Анкарой. 


«По существу не было особого прогресса, но мы уже довольны, что дискуссия началась. Мне бы не хотелось называть точные даты, но маловероятно, что мы сможем это сделать до сентября», — сказал финский лидер (цитата по ТАСС).


В мае Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО, однако Турция выступила против присоединения стран к военному блоку. Анкара потребовала, чтобы Хельсинки и Стокгольм выдали ей членов Рабочей партии Курдистана, а также закрыли организации, связанные с этим объединением.


В Турции Рабочая партия Курдистана признана террористической. Ранее Эрдоган сообщил о намерениях провести очередную операцию на севере Сирии, которая, по заявлению турецких властей, обеспечит контроль над 600-километровым участком совместной границы и минимизирует исходящие с сопредельной территории угрозы от террористов.


12 мая МИД России заявил, что руководство Финляндии должно отдавать себе отчет, к каким последствиям может привести вступление страны в НАТО. Эти действия республики повлияют на отношения с РФ, отметили в ведомстве.

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Dailystorm - В Финляндии удивились, что Россия не оказывает давление на страну из-за ее планов вступить в НАТО
#турция #нато #финляндия
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