Финляндия не смогла договориться с Турцией о вступлении в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинисте в ходе своего выступления в Европарламенте заявил, что страна не рассчитывает стать членом НАТО до сентября. Он отметил, что Хельсинки не смогли достичь для себя положительных результатов на переговорах с Анкарой.





«По существу не было особого прогресса, но мы уже довольны, что дискуссия началась. Мне бы не хотелось называть точные даты, но маловероятно, что мы сможем это сделать до сентября», — сказал финский лидер (цитата по ТАСС).





В мае Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО, однако Турция выступила против присоединения стран к военному блоку. Анкара потребовала, чтобы Хельсинки и Стокгольм выдали ей членов Рабочей партии Курдистана, а также закрыли организации, связанные с этим объединением.





В Турции Рабочая партия Курдистана признана террористической. Ранее Эрдоган сообщил о намерениях провести очередную операцию на севере Сирии, которая, по заявлению турецких властей, обеспечит контроль над 600-километровым участком совместной границы и минимизирует исходящие с сопредельной территории угрозы от террористов.





12 мая МИД России заявил, что руководство Финляндии должно отдавать себе отчет, к каким последствиям может привести вступление страны в НАТО. Эти действия республики повлияют на отношения с РФ, отметили в ведомстве.