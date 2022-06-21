Глава Минтруда России Котяков заявил, что в июне в стране выросла безработица

В июне в России наблюдается рост числа безработных, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Большое давление на рынок на данный момент оказывают иностранные компании.





«Мы видим, что напряжение на рынке труда постепенно начинает расти. <...> Уже в июне мы начали наблюдать определенный рост количества безработных, регистрируемых в центрах занятости», — сказал Котяков на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.





Согласно подсчетам ведомства, количество регистрируемых безработных с 1 марта по 1 июня находилось в коридоре 660-680 тысяч. По словам Котякова, это очень низкие показатели для российской экономики.





По большей части давление на рынок оказывают компании с иностранным участием, отмечает министр. Принятые в марте-апреле меры по снижению влияния зарубежных предприятий «дали определенный результат». Однако напряженность на рынке все еще растет.





На данный момент у компаний с иностранным участием есть два варианта выхода с территории РФ: смена собственника и ребрендинг, а также полное прекращение своей деятельности в стране с дальнейшими выплатами зарплаты трудовому коллективу.





Во втором случае министерство готово работать с каждым гражданином в центре занятости. Котяков разъяснил: как только то или иное предприятие заявляет о приостановке деятельности в России, на место выезжает представитель центра занятости, и ведомство предпринимает незамедлительные шаги для помощи сотрудникам, потерявшим работу.





В Минтруде также проинформировали, что в 2022 году предусмотрена организация временных работ для 500 тысяч россиян. 250 тысяч граждан, занятых в промышленной сфере, смогут переобучиться. Еще 345 тысяч работников пройдут переподготовку в рамках нацпроекта «Демография». На эти и другие меры выделено свыше 90 миллиардов рублей.