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Нефтепродукты, икра, спирт: названы товары, запрещенные для перевозки в Калининград через Литву
Также ограничения коснулись бытовой техники и предметов роскоши Россия, Калининград. Товарные поезда стоят на железнодорожной станции
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Нефтепродукты, икра, спирт: названы товары, запрещенные для перевозки в Калининград через Литву

Также ограничения коснулись бытовой техники и предметов роскоши

Россия, Калининград. Товарные поезда стоят на железнодорожной станции Фото: Global Look Press / Александр Черных

Министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области опубликовало список товаров, запрещенных для перевозки в регион через Литву. В перечень попали нефтепродукты, спирт, бытовая техника и предметы роскоши.


Помимо нефтепродуктов, под запретом оборудование, которое можно использовать в нефтепереработке, продукты из стали и чугуна, реактивное топливо, уголь, торф. 


К запрещенным предметам роскоши относятся в том числе алкогольные напитки, сигары, изделия из кожи, ювелирные украшения. Эти товары нельзя перевозить через Литву, если их стоимость превышает 300 евро за предмет.


Кроме того, ограничения касаются перевозки товаров, «которые приносят России значительные доходы» и способствуют укреплению российских промышленных мощностей. К ним относятся икра, ракообразные, спирт, стекло, серебро, мебель, луковицы и черенки растений, бумага, картон, обои, ткани и ряд видов бытовой техники.


20 июня Министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене из-за запрета на ввоз и вывоз товаров из Калининградской области. Москва потребовала незамедлительно отменить все ограничения.

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Россия требует от Литвы отменить запрет на транзит товаров в Калининградскую область

МИД РФ вызвал временную поверенную в делах Литвы 20 июня 2022
Dailystorm - Россия требует от Литвы отменить запрет на транзит товаров в Калининградскую область
#продукты #калининградская область #товары #перевозки
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