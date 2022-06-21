В России силовики задержали 116 подпольных оружейников в 38 регионах

В Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности России сообщили, что сотрудниками ФСБ совместно с Росгвардией и полицией задержано 116 подпольных оружейников в 38 регионах РФ. У них изъято более 380 единиц оружия. Об этом пишет ТАСС.





«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 116 жителей, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, в 38 субъектах страны», — цитирует агентство представителей ФСБ.





В ведомстве отметили, что оперативные мероприятия в ряде регионов проводились в мае и июне 2022 года.





Среди оружия, конфискованного у россиян, имеются 19 автоматов, четыре пулемета, 20 пистолетов-пулеметов, 178 пистолетов и револьверов, 162 винтовок и карабинов, а также свыше 40 тысяч патронов.





Кроме того, спецслужбы пресекли деятельность 43 подпольных мастерских, в которых оружие чинили и модернизировали.