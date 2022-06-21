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В России силовики задержали 116 подпольных оружейников в 38 регионах
У них было изъято свыше 380 единиц оружия undefined
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В России силовики задержали 116 подпольных оружейников в 38 регионах

У них было изъято свыше 380 единиц оружия

В Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности России сообщили, что сотрудниками ФСБ совместно с Росгвардией и полицией задержано 116 подпольных оружейников в 38 регионах РФ. У них изъято более 380 единиц оружия. Об этом пишет ТАСС. 


«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 116 жителей, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, в 38 субъектах страны», — цитирует агентство представителей ФСБ.


В ведомстве отметили, что оперативные мероприятия в ряде регионов проводились в мае и июне 2022 года.


Среди оружия, конфискованного у россиян, имеются 19 автоматов, четыре пулемета, 20 пистолетов-пулеметов, 178 пистолетов и револьверов, 162 винтовок и карабинов, а также свыше 40 тысяч патронов.


Кроме того, спецслужбы пресекли деятельность 43 подпольных мастерских, в которых оружие чинили и модернизировали.

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Глава МИД Украины Кулеба пообещал, что Киев будет «воевать лопатами» при отсутствии поставок оружия с Запада

Западные страны не должны думать, что Украина охотнее пойдет на уступки при отсутствии поставок, сказал дипломат 20 июня 2022
Dailystorm - Глава МИД Украины Кулеба пообещал, что Киев будет «воевать лопатами» при отсутствии поставок оружия с Запада
#мвд #оружие #фсб #огнестрельное оружие
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