Глава ДНР Пушилин разрешил принимать иностранцев на службу по контракту

Государственный комитет обороны Донецкой народной республики опубликовал изменения в законе. Согласно нововведениям, теперь воинскую службу по контракту в ДНР смогут проходить в том числе и иностранные граждане. Документ подписал глава республики Денис Пушилин.





«Прохождение воинской службы осуществляется: гражданами Донецкой Народной Республики — по призыву, в том числе по мобилизации и по контракту, иностранными гражданами — по контракту», — говорится в постановлении.





Согласно законам ДНР, первый контракт на прохождение службы заключается сроком на год с возможностью продления. Если его действие прекращается в период мобилизации, контракт продлевается автоматически и остается в силе вплоть до ее завершения.