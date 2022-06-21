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Глава ДНР Пушилин разрешил принимать иностранцев на службу по контракту
Первое соглашение заключается на год с возможностью продления, говорится в документе undefined
Новости

Глава ДНР Пушилин разрешил принимать иностранцев на службу по контракту

Первое соглашение заключается на год с возможностью продления, говорится в документе

Государственный комитет обороны Донецкой народной республики опубликовал изменения в законе. Согласно нововведениям, теперь воинскую службу по контракту в ДНР смогут проходить в том числе и иностранные граждане. Документ подписал глава республики Денис Пушилин. 


«Прохождение воинской службы осуществляется: гражданами Донецкой Народной Республики — по призыву, в том числе по мобилизации и по контракту, иностранными гражданами — по контракту», — говорится в постановлении.


Согласно законам ДНР, первый контракт на прохождение службы заключается сроком на год с возможностью продления. Если его действие прекращается в период мобилизации, контракт продлевается автоматически и остается в силе вплоть до ее завершения. 

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Глава ДНР Пушилин обратился за помощью к России после попадания снаряда в донецкий роддом

По городу было нанесено свыше 300 ударов 13 июня 2022
Dailystorm - Глава ДНР Пушилин обратился за помощью к России после попадания снаряда в донецкий роддом

Ранее Пушилин заявил: для того чтобы противостоять обстрелам мирного населения со стороны ВСУ, дополнительно будут привлечены силы союзника, в первую очередь Российской Федерации. По его словам, противник «перешел все границы», применяя вооружение против жилых кварталов Донецка. 


13 июня один из снарядов попал в роддом. После этого начался пожар. Рожениц и младенцев эвакуировали в подвал здания. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что обстрел роддома в Донецке является нарушением гуманитарного права


Россия проводит специальную военную операцию в Донбассе с 24 февраля. Одна из главных ее целей — защита населения республик Донбасса, неоднократно заявляли власти РФ.

#всу #днр #донецк #пушилин
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