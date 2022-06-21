Глава ДНР Пушилин разрешил принимать иностранцев на службу по контракту

Государственный комитет обороны Донецкой народной республики опубликовал изменения в законе. Согласно нововведениям, теперь воинскую службу по контракту в ДНР смогут проходить в том числе и иностранные граждане. Документ подписал глава республики Денис Пушилин.
«Прохождение воинской службы осуществляется: гражданами Донецкой Народной Республики — по призыву, в том числе по мобилизации и по контракту, иностранными гражданами — по контракту», — говорится в постановлении.
Согласно законам ДНР, первый контракт на прохождение службы заключается сроком на год с возможностью продления. Если его действие прекращается в период мобилизации, контракт продлевается автоматически и остается в силе вплоть до ее завершения.
Ранее Пушилин заявил: для того чтобы противостоять обстрелам мирного населения со стороны ВСУ, дополнительно будут привлечены силы союзника, в первую очередь Российской Федерации. По его словам, противник «перешел все границы», применяя вооружение против жилых кварталов Донецка.
13 июня один из снарядов попал в роддом. После этого начался пожар. Рожениц и младенцев эвакуировали в подвал здания. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что обстрел роддома в Донецке является нарушением гуманитарного права.
Россия проводит специальную военную операцию в Донбассе с 24 февраля. Одна из главных ее целей — защита населения республик Донбасса, неоднократно заявляли власти РФ.