Протоиерей РПЦ Вигилянский назвал кощунством использование изображения Богородицы для аналога Coca-Cola

Настоятель храма Святой мученицы Татианы при МГУ протоиерей РПЦ Владимир Вигилянский назвал кощунством использование изображения Богородицы на этикетке российского аналога Coca-Cola. «Русскую колу» на основе трав и алтайских ягод планирует производить в Архангельске бывший мэр города Александр Донской.
«Расцениваю это изображение как минимум как пошлость. А по сути — кощунство. Уверен, верующие люди в своих предпочтениях будут игнорировать этот напиток», — сказал Daily Storm Владимир Вигилянский.
Изображение, которое планируют использовать для оформления бутылок «Русской колы», опубликовал портал 29.ru.
Замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе считает, что этикетка с Богородицей на напитке может оскорбить чувства верующих.
«Также она нарушает законодательство, так как регистрировать торговые символы с использованием религиозной атрибутики запрещено», — сказал Кипшидзе радиостанции «Говорит Москва».
Бывший мэр Архангельска Александр Донской сообщил, что первая, тестовая партия «Русской колы» появится в магазинах уже летом. «Взяв за основу проверенную модель Coca-Cola, мы делаем самостоятельный экологически чистый отечественный напиток из локальных ингредиентов с русским характером», — заявил он.
16 июня дистрибьютор Coca-Cola в России сообщил, что напитки бренда больше не будут продавать и производить в стране.