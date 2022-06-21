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Протоиерей РПЦ Вигилянский назвал кощунством использование изображения Богородицы для аналога Coca-Cola
«Русскую колу» планируют производить в Архангельске Протоиерей РПЦ Владимир Вигилянский
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Протоиерей РПЦ Вигилянский назвал кощунством использование изображения Богородицы для аналога Coca-Cola

«Русскую колу» планируют производить в Архангельске

Протоиерей РПЦ Владимир Вигилянский Фото: РИА Новости / Нина Зотина

Настоятель храма Святой мученицы Татианы при МГУ протоиерей РПЦ Владимир Вигилянский назвал кощунством использование изображения Богородицы на этикетке российского аналога Coca-Cola. «Русскую колу» на основе трав и алтайских ягод планирует производить в Архангельске бывший мэр города Александр Донской.


«‎Расцениваю это изображение как минимум как пошлость. А по сути — кощунство. Уверен, верующие люди в своих предпочтениях будут игнорировать этот напиток», — сказал Daily Storm Владимир Вигилянский.


Изображение, которое планируют использовать для оформления бутылок «Русской колы», опубликовал портал 29.ru.

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Замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе считает, что этикетка с Богородицей на напитке может оскорбить чувства верующих.


«Также она нарушает законодательство, так как регистрировать торговые символы с использованием религиозной атрибутики запрещено», — сказал Кипшидзе радиостанции «Говорит Москва».


Бывший мэр Архангельска Александр Донской сообщил, что первая, тестовая партия «Русской колы» появится в магазинах уже летом. «Взяв за основу проверенную модель Coca-Cola, мы делаем самостоятельный экологически чистый отечественный напиток из локальных ингредиентов с русским характером», — заявил он.


16 июня дистрибьютор Coca-Cola в России сообщил, что напитки бренда больше не будут продавать и производить в стране.

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#рпц #кока-кола #товары
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