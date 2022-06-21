Протоиерей РПЦ Вигилянский назвал кощунством использование изображения Богородицы для аналога Coca-Cola

Замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе считает, что этикетка с Богородицей на напитке может оскорбить чувства верующих.





«Также она нарушает законодательство, так как регистрировать торговые символы с использованием религиозной атрибутики запрещено», — сказал Кипшидзе радиостанции «Говорит Москва».





Бывший мэр Архангельска Александр Донской сообщил, что первая, тестовая партия «Русской колы» появится в магазинах уже летом. «Взяв за основу проверенную модель Coca-Cola, мы делаем самостоятельный экологически чистый отечественный напиток из локальных ингредиентов с русским характером», — заявил он.





16 июня дистрибьютор Coca-Cola в России сообщил, что напитки бренда больше не будут продавать и производить в стране.