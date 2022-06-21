Госдума приняла закон, обязывающий иностранные компании переоформить лицензии на недра на российских юрлиц

Госдума на пленарном заседании в заключительном чтении приняла законопроект, который запрещает иностранным компаниям иметь лицензии на разработку недр на территории России. Зарубежные предприятия обязаны передать право пользования участком российским юридическим лицам.





Теперь по закону пользователями недр на территории РФ могут быть лишь российские юридические лица и индивидуальные предприниматели. Поэтому для продолжения своей деятельности в стране иностранным компаниям необходимо создать юрлица в России и передать им права пользования участками.





Согласно документу, иностранные юридические лица будут уведомлены о необходимости передать право пользования участком недр российскому юрлицу в течение 30 дней с момента вступления новых норм в силу. Создать юридическое лицо в соответствии с законодательством РФ они будут обязаны в течение 90 дней.





По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, такое решение было принято из-за санкционного давления на страну. Введение законодательного запрета на разработку отечественных недр иностранными компаниями, утверждает Володин, защитит экономические интересы России.