Патрушев заявил, что Россия готовит серьезные ответные меры после запрета Литвой транзита через Калининград

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что Россия разрабатывает ответные меры, после того как Литва запретила транзит через свою территорию товаров в Калининградскую область. Он отметил, что после действий Москвы негативное влияние испытают на себе жители республики.





«На подобные враждебные действия Россия, безусловно, отреагирует. Соответствующие меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время. Их последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы», — приводит ТАСС слова Патрушева.





Ранее восстановить железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область потребовал от Евросоюза МИД России. Посла ЕС в РФ Маркуса Эдерера предупредили о намерении ввести ответные меры, если путь не будет открыт.





Представителю Евросоюза также заявили «решительный протест в связи с распространением односторонних антироссийских ограничений на грузовой транзит» и указали на недопустимость таких действий.





Власти Литвы объявили о запрете с 18 июня транзита товаров между Калининградской областью и остальной Россией через свою территорию. В список были внесены различные виды продукции от нефти до черенков растений и драгоценных камней. Кроме того, ограничения касаются строительных материалов.





Глава Калининградской области Антон Алиханов отметил, что доставка грузов будет производиться по морю.