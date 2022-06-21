Путин заявил, что в армии уже есть С-500, а до конца года на дежурство поставят ракеты «Сармат»

Президент России Владимир Путин рассказал, что в рядах Вооруженных сил РФ начали появляться уникальные комплексы противовоздушной обороны С-500. Ракеты «Сармат» начнут эксплуатироваться уже в конце 2022 года.





«Помимо уже испытанного на поле боя нового оружия, в войска начали поступать не имеющие аналогов в мире комплексы противовоздушной и противоракетной обороны С-500. Проведено успешное испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», — сказал Путин в ходе выступления перед выпускниками российских военных училищ.





Первые ракеты «Сармат» заступят на боевое дежурство уже в конце 2022 года, уточнил российский лидер. Кроме того, в ближайшем будущем Российская армия начнет широко применять робототехнику, новейшие средства управления и разведки, а также беспилотные летательные аппараты. Планируется активное развитие систем вооружения, в том числе лазерного и электромагнитного.





Зенитно-ракетный комплекс С-500 «Прометей» позволяет уничтожить ракеты и космические аппараты на околоземных орбитах и может ликвидировать цели, летящие на гиперзвуке. Аналогов этой системы противокосмической обороны в мире не существует.





Ракетный комплекс шахтного базирования «Сармат» способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны. Об этом рассказал Владимир Путин 20 апреля, указав на то, что как и у С-500, аналогов у этого оружия нет. МБР РС-28 «Сармат» придет на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В «Воевода».