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Путин заявил, что в армии уже есть С-500, а до конца года на дежурство поставят ракеты «Сармат»
В ближайшем будущем планируется также применение робототехники и новейших средств разведки undefined
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Путин заявил, что в армии уже есть С-500, а до конца года на дежурство поставят ракеты «Сармат»

В ближайшем будущем планируется также применение робототехники и новейших средств разведки

Президент России Владимир Путин рассказал, что в рядах Вооруженных сил РФ начали появляться уникальные комплексы противовоздушной обороны С-500. Ракеты «Сармат» начнут эксплуатироваться уже в конце 2022 года.


«Помимо уже испытанного на поле боя нового оружия, в войска начали поступать не имеющие аналогов в мире комплексы противовоздушной и противоракетной обороны С-500. Проведено успешное испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», — сказал Путин в ходе выступления перед выпускниками российских военных училищ.


Первые ракеты «Сармат» заступят на боевое дежурство уже в конце 2022 года, уточнил российский лидер. Кроме того, в ближайшем будущем Российская армия начнет широко применять робототехнику, новейшие средства управления и разведки, а также беспилотные летательные аппараты. Планируется активное развитие систем вооружения, в том числе лазерного и электромагнитного.


Зенитно-ракетный комплекс С-500 «Прометей» позволяет уничтожить ракеты и космические аппараты на околоземных орбитах и может ликвидировать цели, летящие на гиперзвуке. Аналогов этой системы противокосмической обороны в мире не существует.


Ракетный комплекс шахтного базирования «Сармат» способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны. Об этом рассказал Владимир Путин 20 апреля, указав на то, что как и у С-500, аналогов у этого оружия нет. МБР РС-28 «Сармат» придет на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В «Воевода».

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#ракета #армия #оружие #владимир путин
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