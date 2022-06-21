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Минобороны России сообщило об уничтожении 15 гаубиц, переданных ВСУ странами Запада
Из большей части техники не успели сделать ни единого выстрела, подчеркнули в военном ведомстве undefined
Новости

Минобороны России сообщило об уничтожении 15 гаубиц, переданных ВСУ странами Запада

Из большей части техники не успели сделать ни единого выстрела, подчеркнули в военном ведомстве

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что за сутки Вооруженные силы РФ уничтожили 15 единиц гаубиц М-777, поступивших Украине от США и Европы. Удары по целям наносились в районе железнодорожной станции Дружковка. 


«Поступившие от США и европейских стран Украине 155-мм гаубицы М-777 стали хорошей целью для российских средств огневого поражения. Только за прошедшие сутки было уничтожено 15 единиц», — заявил Конашенков.


В ведомстве рассказали, что авиация России уничтожила две пусковые установки С-300 в Одесской области, а также четыре склада с боеприпасами в Луганской, ЗРК «Бук-М1» — в Донецкой народной республике. 


В мае Польша сообщила, что передала Украине 14 гаубиц Krab. Партию из шести единиц такого же оружия ВСУ прислала Франция. 


В российском Министерстве обороны неоднократно предупреждали, что будут уничтожать технику, поставленную Западом на Украину.

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Dailystorm - LA Times: Макрон, Шольц и Драги отказали Зеленскому в оперативных поставках оружия
#всу #спецоперация #украина #сергей шойгу #минобороны
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