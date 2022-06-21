Минобороны России сообщило об уничтожении 15 гаубиц, переданных ВСУ странами Запада

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что за сутки Вооруженные силы РФ уничтожили 15 единиц гаубиц М-777, поступивших Украине от США и Европы. Удары по целям наносились в районе железнодорожной станции Дружковка.





«Поступившие от США и европейских стран Украине 155-мм гаубицы М-777 стали хорошей целью для российских средств огневого поражения. Только за прошедшие сутки было уничтожено 15 единиц», — заявил Конашенков.





В ведомстве рассказали, что авиация России уничтожила две пусковые установки С-300 в Одесской области, а также четыре склада с боеприпасами в Луганской, ЗРК «Бук-М1» — в Донецкой народной республике.





В мае Польша сообщила, что передала Украине 14 гаубиц Krab. Партию из шести единиц такого же оружия ВСУ прислала Франция.





В российском Министерстве обороны неоднократно предупреждали, что будут уничтожать технику, поставленную Западом на Украину.