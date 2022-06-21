Российские военные сообщили, что отбили атаку ВСУ на остров Змеиный и заметили неподалеку беспилотник ВВС США

Минобороны России сообщило, что Российская армия отбила атаку со стороны Украины на остров Змеиный в Черном море. В воздухе было уничтожено 13 украинских беспилотников. Кроме того, российские военные в воздушном пространстве острова обнаружили разведывательный беспилотный летательный аппарат Военно-воздушных сил США.





Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что 20 июня около пяти утра Вооруженные силы Украины попытались захватить остров Змеиный. «Замыслом операции киевского режима предусматривалось нанесение массированных воздушных и артиллерийских ударов по острову Змеиный с последующей высадкой десанта и его захвата», — говорится в сообщении ведомства.





Вооруженные силы Украины использовали более 15 беспилотников «в ударном и разведывательном исполнении». В воздушном пространстве недалеко от Змеиного обнаружен стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарата ВВС США «Глобал Хок» RQ-4.





«Ракетные и артиллерийские удары по острову Змеиный наносились украинскими баллистическими ракетами «Точка-У», реактивными системами залпового огня «Ураган» и 155-мм гаубицами М-777 с огневых позиций западнее Одессы и на острове Кубанский», — рассказали в Минобороны.





Российские военные заявили, что уничтожили зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь» и зенитным ракетным комплексом «Тор» все средства поражения, выпущенные по острову. Из-за «неудавшегося огневого поражения» ВСУ пришлось отказаться от высадки десанта на Змеиный. Позднее утром 20 июня украинские военные ударили по объектам российской газодобывающей инфраструктуры в Черном море.





Следственный комитет России вечером 20 июня завел уголовное дело об обстреле буровых платформ «Черноморнефтегаза» в Черном море. Из-за обстрела произошло возгорание. Два сотрудника предприятия пострадали, еще семь пропали без вести.