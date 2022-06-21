На «Московских ярмарках» рассказали, какую теплицу установить на даче

Каркас теплицы должен быть устойчивым и прочным. Желательно, чтобы он выдерживал тяжесть снега и порывы ветра. Наиболее популярные конструкции теплиц — с двускатной и арочной крышами.





Устанавливать теплицу тоже нужно в правильном месте. Лучше расположить ее с севера на юг. Это даст равномерное освещение ваших посадок в течение дня. Наиболее распространенные материалы для теплиц — пленка и стекло. Стекло прочнее и надежнее, пленка — дешевле.





Если ждать созревания овощей и фруктов на своем участке вам кажется утомительным, за экологически чистыми продуктами можно прийти на «Московские ярмарки». К тому же здесь, в отличие от супермаркетов, продавцы предлагают попробовать и оценить продукцию, чтобы клиенты остались довольны.





Фестивальные площадки и ярмарки — часть единого большого процесса по благоустройству Москвы. Многие площадки сопровождаются торговыми точками — сейчас в разных районах столицы открыто более 50 фермерских ярмарок, где можно купить вкусные и свежие продукты. На каждом рынке места для фермеров распределяются по итогам конкурса, а москвичи получают доступ к качественным товарам.





Узнать, какая площадка к вам ближе всего, можно на сайте проекта «Московские ярмарки» или в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».