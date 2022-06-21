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На «Московских ярмарках» рассказали, какую теплицу установить на даче
Растения должны быть под надежной защитой от непогоды undefined
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На «Московских ярмарках» рассказали, какую теплицу установить на даче

Растения должны быть под надежной защитой от непогоды

Почти на каждом дачном участке есть теплица, ведь огородники желают как можно быстрее насладиться результатами своего труда: спелыми помидорами или хрустящими огурцами. На «Московских ярмарках» нам рассказали, какая теплица наиболее оптимальна для выращивания ранних овощей.

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Каркас теплицы должен быть устойчивым и прочным. Желательно, чтобы он выдерживал тяжесть снега и порывы ветра. Наиболее популярные конструкции теплиц — с двускатной и арочной крышами. 


Устанавливать теплицу тоже нужно в правильном месте. Лучше расположить ее с севера на юг. Это даст равномерное освещение ваших посадок в течение дня. Наиболее распространенные материалы для теплиц — пленка и стекло. Стекло прочнее и надежнее, пленка — дешевле.


Если ждать созревания овощей и фруктов на своем участке вам кажется утомительным, за экологически чистыми продуктами можно прийти на «Московские ярмарки». К тому же здесь, в отличие от супермаркетов, продавцы предлагают попробовать и оценить продукцию, чтобы клиенты остались довольны. 


Фестивальные площадки и ярмарки — часть единого большого процесса по благоустройству Москвы. Многие площадки сопровождаются торговыми точками — сейчас в разных районах столицы открыто более 50 фермерских ярмарок, где можно купить вкусные и свежие продукты. На каждом рынке места для фермеров распределяются по итогам конкурса, а москвичи получают доступ к качественным товарам.


Узнать, какая площадка к вам ближе всего, можно на сайте проекта «Московские ярмарки» или в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

#москва #фермерство #торговля #ярмарка
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