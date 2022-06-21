Отец Виктора Цоя назвал дурацкими опросы россиян, помнят ли они песни его сына

Отец Виктора Цоя Роберт Цой назвал соцопрос на знание названий песен его сына «дурацким» и заявил, что творчество музыканта не станет менее популярным в ближайшие годы, потому что «людей не обманешь». Ранее РБК сообщил со ссылкой на данные аналитического центра НАФИ, что почти 50% опрошенных представителей российской молодежи не помнят ни одного названия песен группы «Кино».





«Считаю, что результаты этого исследования никакой роли не играют. Потому что названия песен люди редко помнят. Вас сейчас спросить, и вы сами не вспомните названия песен какого-нибудь коллектива. Нельзя человека заставить знать названия всех песен», — сказал Роберт Цой в беседе с телеканалом RTVI.





Он выразил уверенность, что творчество его сына в России помнят, и назвал дурацкими подобные опросы.





«Его песни популярны более 30 лет. И я думаю, что он будет популярен всегда. Потому что людей не обманешь, это зов сердца», — уверен отец Виктора Цоя.





В соцопросе к 60-летнему юбилею Цоя, проведенном аналитическим центром НАФИ, приняли участие две тысячи человек. Вспомнить название хотя бы одной песни смогли 79% россиян, а 21% участников опроса не смогли этого сделать. 9% опрошенных отметили, что песни Цоя им не по душе. 90% поклонников его творчества — россияне в возрасте от 35 до 54 лет.





15 августа 1990 года рок-музыкант и автор песен погиб в автокатастрофе на территории Латвийской ССР. 21 июня 2022 года ему могло бы исполниться 60 лет.





16 мая 2022 года Роберт Цой в разговоре с Daily Storm высказал мнение, что если бы его сын был жив, то поддержал бы специальную военную операцию РФ на Украине.