Новости
Новости
St
Отец Виктора Цоя назвал дурацкими опросы россиян, помнят ли они песни его сына
Лидеру рок-группы «Кино» 21 июня могло бы исполниться 60 лет undefined
Новости

Отец Виктора Цоя назвал дурацкими опросы россиян, помнят ли они песни его сына

Лидеру рок-группы «Кино» 21 июня могло бы исполниться 60 лет

Отец Виктора Цоя Роберт Цой назвал соцопрос на знание названий песен его сына «дурацким» и заявил, что творчество музыканта не станет менее популярным в ближайшие годы, потому что «людей не обманешь». Ранее РБК сообщил со ссылкой на данные аналитического центра НАФИ, что почти 50% опрошенных представителей российской молодежи не помнят ни одного названия песен группы «Кино». 


«Считаю, что результаты этого исследования никакой роли не играют. Потому что названия песен люди редко помнят. Вас сейчас спросить, и вы сами не вспомните названия песен какого-нибудь коллектива. Нельзя человека заставить знать названия всех песен», — сказал Роберт Цой в беседе с телеканалом RTVI.


Он выразил уверенность, что творчество его сына в России помнят, и назвал дурацкими подобные опросы.


«Его песни популярны более 30 лет. И я думаю, что он будет популярен всегда. Потому что людей не обманешь, это зов сердца», — уверен отец Виктора Цоя. 


В соцопросе к 60-летнему юбилею Цоя, проведенном аналитическим центром НАФИ, приняли участие две тысячи человек. Вспомнить название хотя бы одной песни смогли 79% россиян, а 21% участников опроса не смогли этого сделать. 9% опрошенных отметили, что песни Цоя им не по душе. 90% поклонников его творчества — россияне в возрасте от 35 до 54 лет. 


15 августа 1990 года рок-музыкант и автор песен погиб в автокатастрофе на территории Латвийской ССР. 21 июня 2022 года ему могло бы исполниться 60 лет. 


16 мая 2022 года Роберт Цой в разговоре с Daily Storm высказал мнение, что если бы его сын был жив, то поддержал бы специальную военную операцию РФ на Украине. 

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Отец Цоя заявил, что его сын был патриотом и поддержал бы спецоперацию на Украине

Сейчас его творчество не менее популярно, чем 30 лет назад, считает Цой-старший 16 мая 2022
Dailystorm - Отец Цоя заявил, что его сын был патриотом и поддержал бы спецоперацию на Украине
#роберт цой #группа кино #культура #цой #виктор цой
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»