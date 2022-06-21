В Самаре суслики сорвали посадку самолета из Санкт-Петербурга

Из-за миграции сусликов самолет, летевший рейсом Санкт-Петербург — Самара, не смог приземлиться с первого раза. В пресс-службе авиакомпании «Россия» рассказали, что животные выбежали на взлетную полосу, в связи с чем самолет был вынужден пойти на второй круг.





«В связи с миграцией сусликов при заходе на посадку рейса №6233 Санкт-Петербург — Самара по команде диспетчера командир воздушного судна выполнил уход на второй круг», — говорится в сообщении.





В пресс-службе отметили, что со второй попытки посадка в аэропорту «Курумоч» прошла в штатном режиме.





В Самарской области суслики внесены в Красную книгу региона, так что причинять им вред строго запрещено. В то же время посадка самолета при подобных условиях является небезопасной и не должна осуществляться.





Для Самары это уже второй подобный инцидент, когда суслики не дают рейсам из Санкт-Петербурга благополучно приземлиться. 28 апреля животные также «не пустили» самолет, прилетевший в «Курумоч» из Северной столицы. Тогда сотрудники аэропорта убрали с полосы грызунов.





9 июня при посадке самолета Boeing 737 загорелось шасси. Самолет следовал рейсом Казань — Сочи, на его борту находился 191 человек. Прибегать к эвакуации пассажиров не пришлось, Boeing приземлился в штатном режиме, после чего возгорание оперативно ликвидировали.