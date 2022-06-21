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В Москве активисты принесли к британскому посольству гигантский стул для бывшего премьера Брауна
Ранее политик пожаловался, что во время визита в столицу в 2006 году он сидел очень низко undefined
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В Москве активисты принесли к британскому посольству гигантский стул для бывшего премьера Брауна

Ранее политик пожаловался, что во время визита в столицу в 2006 году он сидел очень низко

Активисты в Москве принесли стул к посольству Великобритании для бывшего британского премьера Гордона Брауна, который пожаловался на низкую мебель во время визита в столицу 16 лет назад.


«Меня посадили на очень низкий стул, чтобы я смотрел на него [президента России Владимира Путина] снизу вверх», — сказал Браун в вышедшем 17 июня интервью The Telegraph.

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Британский экс-премьер приезжал в Кремль на встречу к российскому лидеру в 2006 году. Тогда Браун был канцлером казначейства Великобритании. По словам политика, в какой-то момент в ходе совещания Путин достал документы и начал зачитывать вслух информацию о собеседнике. «Хотел доказать мне, что знает меня больше, чем я себя», — высказался Браун.


Гордон Браун занимал должность премьер-министра Великобритании с 27 июня 2007 по 11 мая 2010 года. С 1997 по 2007 год являлся министром финансов (канцлером казначейства) в лейбористском правительстве Тони Блэра. С деятельностью политика связывают экономические успехи британского правительства в этот период.

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