В Москве активисты принесли к британскому посольству гигантский стул для бывшего премьера Брауна

Активисты в Москве принесли стул к посольству Великобритании для бывшего британского премьера Гордона Брауна, который пожаловался на низкую мебель во время визита в столицу 16 лет назад.





«Меня посадили на очень низкий стул, чтобы я смотрел на него [президента России Владимира Путина] снизу вверх», — сказал Браун в вышедшем 17 июня интервью The Telegraph.