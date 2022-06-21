Минобороны России: Наши войска «Ониксами» в ответ на атаку Украины разбомбили ангары с беспилотниками под Одессой

В Министерстве обороны России сообщили, что в ответ на провокации Украины российская армия уничтожила ангары с беспилотниками в Одесском районе. 20 июня Киев вновь попытался захватить остров Змеиный, однако у ВСУ это не вышло.





«В ответ на диверсии киевского режима крылатыми ракетами «Оникс» на военном аэродроме Школьный в районе Одессы уничтожены выявленные в ходе операции российскими средствами разведки ангары с украинскими беспилотными летательными аппаратами Bayraktar TB2», — сказал официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков





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