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Канада пытается обойти свои санкции против России, чтобы отправить Германии турбины для «Северного потока»
Из-за задержек с поставками оборудования, которое находилось на ремонте, ФРГ получает меньше газа из РФ undefined
Новости

Канада пытается обойти свои санкции против России, чтобы отправить Германии турбины для «Северного потока»

Из-за задержек с поставками оборудования, которое находилось на ремонте, ФРГ получает меньше газа из РФ

Министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что Оттава изучает пути возобновления поставок газа в Германию по трубопроводу «Северный поток». Об этом он сообщил в интервью американскому агентству Bloomberg. Ранее турбины Siemens, которые проходили техобслуживание в Канаде, застряли в стране из-за санкций против России. 


«Мы хотим уважать санкции, потому что они были введены не просто так», — сказал Уилкинсон в беседе с агентством, однако подчеркнул, что Канада не хочет «причинить существенную боль Германии, которая является одним из наших ближайших друзей и союзников».


По словам Уилкинсона, Оттава ведет переговоры с Берлином и готова рассмотреть различные варианты решения проблемы.


14 июня «Газпром» объявил об уменьшении поставок газа по «Северному потоку» до 100 миллионов кубометров в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров в сутки. 


Причиной снижения поставок в российской компании назвали задержку в работе Siemens, которая не вернула вовремя газоперекачивающие агрегаты из ремонта. Руководство немецкого предприятия пояснило, что двигатель находится на ремонте в Канаде, его не могут вернуть из-за санкций. Это привело к повышению роста цен на газ до 1200 долларов за кубометр.

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«Газпром» сообщил о временном прекращении работы «Турецкого потока»

Транспортировка голубого топлива остановится с 21 по 28 июня 18 июня 2022
Dailystorm - «Газпром» сообщил о временном прекращении работы «Турецкого потока»
#германия #газ #санкции против россии #северный поток #канада
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