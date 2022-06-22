Канада пытается обойти свои санкции против России, чтобы отправить Германии турбины для «Северного потока»

Министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что Оттава изучает пути возобновления поставок газа в Германию по трубопроводу «Северный поток». Об этом он сообщил в интервью американскому агентству Bloomberg. Ранее турбины Siemens, которые проходили техобслуживание в Канаде, застряли в стране из-за санкций против России.





«Мы хотим уважать санкции, потому что они были введены не просто так», — сказал Уилкинсон в беседе с агентством, однако подчеркнул, что Канада не хочет «причинить существенную боль Германии, которая является одним из наших ближайших друзей и союзников».





По словам Уилкинсона, Оттава ведет переговоры с Берлином и готова рассмотреть различные варианты решения проблемы.





14 июня «Газпром» объявил об уменьшении поставок газа по «Северному потоку» до 100 миллионов кубометров в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров в сутки.





Причиной снижения поставок в российской компании назвали задержку в работе Siemens, которая не вернула вовремя газоперекачивающие агрегаты из ремонта. Руководство немецкого предприятия пояснило, что двигатель находится на ремонте в Канаде, его не могут вернуть из-за санкций. Это привело к повышению роста цен на газ до 1200 долларов за кубометр.