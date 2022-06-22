СМИ: В Афганистане жертвами землетрясения стали 255 человек

В афганской провинции Пактика число жертв землетрясения увеличилось до 255 человек, также 150 жителей пострадали. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на власти Афганистана.





«По меньшей мере 155 человек погибли и более 200 получили ранения в результате мощного землетрясения, обрушившегося на отдаленные районы юго-востока Афганистана и соседнего Пакистана», — говорится в сообщении телеканала.





О землетрясении в Афганистане магнитудой 6,1 балла 21 июня в 20:54 по времени UTC (23:54 мск) сообщила Геологическая служба США (USGS).





По данным специалистов, эпицентр землетрясения располагался в 44 километрах к юго-западу от города Хост с населением около 100 тысяч человек.





8 июня в акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 8,3. Эпицентр толчков находился в 17 километрах от поселка Большое Голоустное, никто не пострадал.