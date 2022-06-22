В Москве у посольства США появилась площадь ДНР

«Присвоить безымянной территории <…> наименование — площадь Донецкой народной республики», — говорится в постановлении, подписанном столичным мэром Сергеем Собяниным.





Также в мэрии сообщили, что Посольство в России получило новый официальный адрес: площадь Донецкой Народной Республики, дом 1, строения 1–9.





С инициативой дать наименование участку улицы выступили депутаты Мосгордумы от «Единой России», «Справедливой России», КПРФ и депутатского объединения «Моя Москва». Они предложили назвать участок площадью Защитников Донбасса.





Однако при онлайн-голосовании победил вариант «площадь Донецкой народной республики». Он набрал около 45% голосов москвичей. Известно, что парламентарии также предлагают дать имя одной из улиц или площадей в столице в честь Луганской народной республики.





РФ проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целями защиту населения Донбасса от геноцида и необходимость «демилитаризации и денацификации» Украины.