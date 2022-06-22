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В Москве у посольства США появилась площадь ДНР
Постановление о новом названии подписал мэр столицы Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве.
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В Москве у посольства США появилась площадь ДНР

Постановление о новом названии подписал мэр столицы

Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве. Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Площадь возле посольства США в России получила название «Площадь Донецкой народной республики». Территория от Большого Девятинского до Малого Конюшковского переулка вдоль Конюшковской улицы в Пресненском районе Москвы ранее не имела названия. Об этом сообщается в официальном документе на сайте правительства столицы. 

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Территория от Большого Девятинского до Малого Конюшковского переулка вдоль Конюшковской улицы
Территория от Большого Девятинского до Малого Конюшковского переулка вдоль Конюшковской улицы Скриншот: Яндекс Карты

«Присвоить безымянной территории <…> наименование — площадь Донецкой народной республики», — говорится в постановлении, подписанном столичным мэром Сергеем Собяниным.


Также в мэрии сообщили, что Посольство в России получило новый официальный адрес: площадь Донецкой Народной Республики, дом 1, строения 1–9.


С инициативой дать наименование участку улицы выступили депутаты Мосгордумы от «Единой России», «Справедливой России», КПРФ и депутатского объединения «Моя Москва». Они предложили назвать участок площадью Защитников Донбасса. 


Однако при онлайн-голосовании победил вариант «площадь Донецкой народной республики». Он набрал около 45% голосов москвичей. Известно, что парламентарии также предлагают дать имя одной из улиц или площадей в столице в честь Луганской народной республики. 


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#донбасс #украина #днр #сша
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