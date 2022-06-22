Readovka: На НПЗ в Ростовской области после удара беспилотника произошел пожар

«В 09:25 мск поступила информация о том, что произошло возгорание в теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе на площади 50 квадратных метров», — отметили в управлении.





Сайт Readovka сообщил, что пожар произошел после удара по заводу беспилотника, который является модификацией атакующего дрона. Новошахтинский НПЗ расположен в 10 километрах от российско-украинской границы.





В 10:12 мск пожар был локализован, рассказали РИА Новости представители оперативных служб региона.





Утром 1 апреля два украинских вертолета Ми-24 нанесли удар по нефтебазе в Белгороде. Вертолеты зашли на территорию России на предельно низкой высоте. Как позже пояснили в Минобороны, под обстрел попал объект, который не имеет никакого отношения к военным. Нефтебаза снабжала топливом исключительно гражданский транспорт.