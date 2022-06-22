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Readovka: На НПЗ в Ростовской области после удара беспилотника произошел пожар
По предварительной информации, площадь возгорания составила 50 квадратных метров undefined
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Readovka: На НПЗ в Ростовской области после удара беспилотника произошел пожар

По предварительной информации, площадь возгорания составила 50 квадратных метров

Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области, сообщили в региональном главке МЧС. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров, о пострадавших не сообщается. По данным сайта Readovka, ЧП случилось в результате удара по заводу с помощью беспилотника.

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«В 09:25 мск поступила информация о том, что произошло возгорание в теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе на площади 50 квадратных метров», — отметили в управлении.


Сайт Readovka сообщил, что пожар произошел после удара по заводу беспилотника, который является модификацией атакующего дрона. Новошахтинский НПЗ расположен в 10 километрах от российско-украинской границы.


В 10:12 мск пожар был локализован, рассказали РИА Новости представители оперативных служб региона.


Утром 1 апреля два украинских вертолета Ми-24 нанесли удар по нефтебазе в Белгороде. Вертолеты зашли на территорию России на предельно низкой высоте. Как позже пояснили в Минобороны, под обстрел попал объект, который не имеет никакого отношения к военным. Нефтебаза снабжала топливом исключительно гражданский транспорт.

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#ростов-на-дону #ростовская область #завод #пожар
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