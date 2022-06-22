Глава ДНР: Приговоренные к казни иностранные наемники не обращались с просьбой о помиловании

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что приговоренные к смертной казни иностранные наемники не обращались к нему с просьбой о помиловании. В течение двух недель они могут обжаловать приговор суда. Международный трибунал над наемниками может пройти в Мариуполе.





Ведущий Владимир Соловьев в эфире своей программы «Соловьев Live» спросил у Пушилина, просили ли наемники помиловать их. «В мой адрес такой просьбы не поступало», — ответил глава ДНР, цитата по РИА Новости. Просьба о помиловании может поступить после того, как пройдет месяц, который выделен на обжалование приговора, добавил он.





Сейчас у наемников есть «примерно пара недель на обжалование в конституционном порядке, а дальше — на усмотрение Минюста», сказал Денис Пушилин. Он сообщил, в каких условиях содержатся бойцы: «Одиночные камеры, условия абсолютно адекватные. Безусловно, не излишества, но все необходимое для них предоставляется согласно международным нормам».





Международный трибунал над наемниками может состояться в Мариуполе, его промежуточный этап — пройти до конца июля, отметил глава республики. «А устав трибунала тоже там на финальной стадии сейчас, наверное, уже какие-то этапы мы уже сможем опубличить, ну, то есть, в проработке мы устава», — рассказал он.





К освещению процесса допустят иностранных журналистов. «Будет возможность еще защищать — различные общественные, международные организации, которые считают нужным включиться на стороне украинских преступников. Мы планируем их допустить», — добавил он.





9 июня в ДНР приговорили к смертной казни троих плененных иностранных наемников: подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима.