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Глава ДНР: Приговоренные к казни иностранные наемники не обращались с просьбой о помиловании
В течение двух недель они могут обжаловать приговор суда о высшей мере наказания undefined
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Глава ДНР: Приговоренные к казни иностранные наемники не обращались с просьбой о помиловании

В течение двух недель они могут обжаловать приговор суда о высшей мере наказания

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что приговоренные к смертной казни иностранные наемники не обращались к нему с просьбой о помиловании. В течение двух недель они могут обжаловать приговор суда. Международный трибунал над наемниками может пройти в Мариуполе.


Ведущий Владимир Соловьев в эфире своей программы «Соловьев Live» спросил у Пушилина, просили ли наемники помиловать их. «В мой адрес такой просьбы не поступало», — ответил глава ДНР, цитата по РИА Новости. Просьба о помиловании может поступить после того, как пройдет месяц, который выделен на обжалование приговора, добавил он.


Сейчас у наемников есть «примерно пара недель на обжалование в конституционном порядке, а дальше — на усмотрение Минюста», сказал Денис Пушилин. Он сообщил, в каких условиях содержатся бойцы: «Одиночные камеры, условия абсолютно адекватные. Безусловно, не излишества, но все необходимое для них предоставляется согласно международным нормам».


Международный трибунал над наемниками может состояться в Мариуполе, его промежуточный этап — пройти до конца июля, отметил глава республики. «А устав трибунала тоже там на финальной стадии сейчас, наверное, уже какие-то этапы мы уже сможем опубличить, ну, то есть, в проработке мы устава», — рассказал он.


К освещению процесса допустят иностранных журналистов. «Будет возможность еще защищать — различные общественные, международные организации, которые считают нужным включиться на стороне украинских преступников. Мы планируем их допустить», — добавил он.


9 июня в ДНР приговорили к смертной казни троих плененных иностранных наемников: подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима.

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#наемники #суд #днр #смертная казнь
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