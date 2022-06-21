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Посол России заявил, что Лондон направил «высокомерную» ноту из-за приговоренных к казни британцев
Тон обращения не вызвал у Москвы желания сотрудничать undefined
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Посол России заявил, что Лондон направил «высокомерную» ноту из-за приговоренных к казни британцев

Тон обращения не вызвал у Москвы желания сотрудничать

Российский посол в Великобритании Андрей Келин сообщил, что Лондон направил Москве «высокомерную» ноту по поводу приговоренных в ДНР к смертной казни подданных королевства. При этом он отметил, что тон британской ноты не вызывает у России желания сотрудничать с Великобританией в этом вопросе.


«Они направили ноту, составленную в исключительно высокомерных, поучительных выражениях. Она не вызывает у нас желание взаимодействовать в этих вопросах», — рассказал российский дипломат.


Граждан Великобритании Эйдена Аслина, Шона Пиннера и жителя Марокко Саадуна Брагима приговорили к смертной казни 9 июня. Мужчины были признаны виновными в участии в боевых действиях на Украине в роли наемников со стороны ВСУ.


Согласно законам ДНР, этих преступников ждет смертная казнь в виде расстрела. Один из адвокатов осужденных сообщил, что те планируют обжаловать смертный приговор, однако в случае помилования главой ДНР Денисом Пушилиным им могут заменить наказание тюремным сроком на 25 лет.


Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что норму о смертной казни, действующую в ДНР, было бы правильно сохранить, особенно в условиях военного времени. Это целиком заслуженная мера наказания для командиров, приказывающих обстреливать мирных жителей, и для солдат, участвующих в этом, считает Володин.


15 июня госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что американские власти озабочены вынесением смертного приговора этим трем наемникам. Он заявил, что Вашингтон призывает Москву уважать нормы гуманитарного права.

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Американские наемники попали в плен к российским военным под Харьковом

Оба служили в украинской армии в качестве добровольцев 15 июня 2022
Dailystorm - Американские наемники попали в плен к российским военным под Харьковом
#спецоперация #посол #рф #великобритания #наемники
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