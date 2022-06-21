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Бутина предрекла серьезные проблемы для США в случае референдума о выходе Техаса из состава страны
Республиканцы штата хотят, чтобы всенародный опрос включили в повестку дня выборов 2023 года Фото: Global Look Press / Комсомольская правда
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Бутина предрекла серьезные проблемы для США в случае референдума о выходе Техаса из состава страны

Республиканцы штата хотят, чтобы всенародный опрос включили в повестку дня выборов 2023 года

Фото: Global Look Press / Комсомольская правда

Представители Республиканской партии США из Техаса хотят провести референдум по вопросу выхода штата из состава страны. Депутат Госдумы Мария Бутина, которая училась в университете в Соединенных Штатах, а затем была арестована там по обвинению в работе «иностранным агентом», не исключает, что в Техасе могут провести всенародное голосование. В этом случае США грозят серьезные проблемы, считает она. Американист Владимир Брутер отмечает, что выйти Техасу из состава Соединенных Штатов «‎никто не даст».


«‎Насчет того, могут ли в Техасе разрешить такой референдум, — почему нет?! Я думаю, что вполне», — ответила Daily Storm Мария Бутина.


«‎Если сейчас будут промежуточные выборы и если их легитимность не будет устраивать тех, кто будет участвовать в выборах в Техасе, не исключаю, что они могут внести такой вопрос на повестку. Это чревато очень серьезными проблемами для США, и я полагаю, что предстоящий выборный цикл для них будет очень тяжелым», — сказала она. Парламентарий также подчеркнула, что Россия не вмешивалась и не планирует вмешиваться во внутренние дела Соединенных Штатов.


Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с Daily Storm напомнил, что для проведения референдума в Техасе «не нужно ничье разрешение». Он добавил, что американским республиканцам, а не только техасским представителям партии, всенародное голосование о выходе штата, «скорее всего, невыгодно».


«‎Выйти штату, конечно, никто не даст, по крайней мере сейчас. И я думаю, что у них нет таких намерений. Они хотят немножко демонстративно побузить и что-то себе за это получить», — считает эксперт.


Брутер также объяснил, почему представители штата хотят его отсоединения от США: «Техас — очень успешный штат по американским меркам, и ему не хочется финансировать всю остальную Америку».


Республиканцы из Техаса намерены включить в повестку дня выборов 2023 года вопрос проведения референдума — чтобы жители штата определили, должен ли он «восстановить свой статус независимого государства». В партии отметили, что «независимый Техас — это вечная идея, которая имеет тенденцию расцветать, когда демократ занимает Овальный кабинет».


Техас присоединился к США в 1845 году и стал 28-м штатом страны. ВВП этого штата больше, чем ВВП всей России. В 2017 году номинальный ВВП Техаса составлял 1,7 триллиона долларов, а РФ — 1,6 триллиона долларов. По данным на 2021 год, Техас — второй по объему ВВП американский штат (1,8 триллиона долларов). Лидирует Калифорния (2,9 триллиона долларов).

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Республиканцы Техаса потребовали провести референдум о выходе штата из состава США

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Dailystorm - Республиканцы Техаса потребовали провести референдум о выходе штата из состава США
#техас #республиканская партия #референдум #сша
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