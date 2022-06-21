Представители Республиканской партии США из Техаса хотят провести референдум по вопросу выхода штата из состава страны. Депутат Госдумы Мария Бутина, которая училась в университете в Соединенных Штатах, а затем была арестована там по обвинению в работе «иностранным агентом», не исключает, что в Техасе могут провести всенародное голосование. В этом случае США грозят серьезные проблемы, считает она. Американист Владимир Брутер отмечает, что выйти Техасу из состава Соединенных Штатов «‎никто не даст».





«‎Насчет того, могут ли в Техасе разрешить такой референдум, — почему нет?! Я думаю, что вполне», — ответила Daily Storm Мария Бутина.





«‎Если сейчас будут промежуточные выборы и если их легитимность не будет устраивать тех, кто будет участвовать в выборах в Техасе, не исключаю, что они могут внести такой вопрос на повестку. Это чревато очень серьезными проблемами для США, и я полагаю, что предстоящий выборный цикл для них будет очень тяжелым», — сказала она. Парламентарий также подчеркнула, что Россия не вмешивалась и не планирует вмешиваться во внутренние дела Соединенных Штатов.





Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с Daily Storm напомнил, что для проведения референдума в Техасе «не нужно ничье разрешение». Он добавил, что американским республиканцам, а не только техасским представителям партии, всенародное голосование о выходе штата, «скорее всего, невыгодно».





«‎Выйти штату, конечно, никто не даст, по крайней мере сейчас. И я думаю, что у них нет таких намерений. Они хотят немножко демонстративно побузить и что-то себе за это получить», — считает эксперт.





Брутер также объяснил, почему представители штата хотят его отсоединения от США: «Техас — очень успешный штат по американским меркам, и ему не хочется финансировать всю остальную Америку».





Республиканцы из Техаса намерены включить в повестку дня выборов 2023 года вопрос проведения референдума — чтобы жители штата определили, должен ли он «восстановить свой статус независимого государства». В партии отметили, что «независимый Техас — это вечная идея, которая имеет тенденцию расцветать, когда демократ занимает Овальный кабинет».



