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Сын Медведева вступил в партию «Единая Россия», партбилет ему вручил Турчак
Илья Медведев пообещал применить свои знания «правильным образом в важных для людей сферах» undefined
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Сын Медведева вступил в партию «Единая Россия», партбилет ему вручил Турчак

Илья Медведев пообещал применить свои знания «правильным образом в важных для людей сферах»

Сын зампреда Совета безопасности РФ, председателя «Единой России» Дмитрия Медведева Илья Медведев вступил в партию. Он рассказал, что планирует заниматься развитием спорта, образования, предпринимательства в стране и другими проектами.


«Партийный билет Илье Медведеву секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак вручил в центральном исполкоме партии», — сообщила пресс-служба «ЕР».

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Как отметили в партии, ее состав постоянно обновляется и в ее ряды вступает все больше «молодых, неравнодушных людей, которым небезразлично, как будет развиваться страна». Турчак напомнил, что во время пандемии молодежь «Единой России» помогала врачам и тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Сейчас волонтеры партии помогают мирным жителям в Донбассе и беженцам, находящимся в России.


Секретарь генсовета «Единой России» выразил надежду, что действие Ильи Медведева «подтолкнет молодых ребят принять решение и вступить в «ЕР». Новый член партии в свою очередь отметил, что «постарается применить свои знания правильным образом в сферах, важных для людей и страны».


«Планирую заниматься развитием детского и любительского спорта, проектами по развитию образования и здравоохранения, поддержке предпринимательства, а также налаживанию процессов в сфере импортозамещения и цифровой трансформации государства, партии и бизнеса», — заявил Илья Медведев.


Илья Медведев родился в 1995 году. В 2012 году поступил на «международное право» в МГИМО, а в 2016 году сообщил, что хочет пойти в магистратуру. В 2020 году зампред Совбеза рассказал, что его сын занимается «частными бизнес-проектами, в том числе в сфере цифровой экономики».

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