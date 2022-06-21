Сын Медведева вступил в партию «Единая Россия», партбилет ему вручил Турчак

Как отметили в партии, ее состав постоянно обновляется и в ее ряды вступает все больше «молодых, неравнодушных людей, которым небезразлично, как будет развиваться страна». Турчак напомнил, что во время пандемии молодежь «Единой России» помогала врачам и тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Сейчас волонтеры партии помогают мирным жителям в Донбассе и беженцам, находящимся в России.





Секретарь генсовета «Единой России» выразил надежду, что действие Ильи Медведева «подтолкнет молодых ребят принять решение и вступить в «ЕР». Новый член партии в свою очередь отметил, что «постарается применить свои знания правильным образом в сферах, важных для людей и страны».





«Планирую заниматься развитием детского и любительского спорта, проектами по развитию образования и здравоохранения, поддержке предпринимательства, а также налаживанию процессов в сфере импортозамещения и цифровой трансформации государства, партии и бизнеса», — заявил Илья Медведев.





Илья Медведев родился в 1995 году. В 2012 году поступил на «международное право» в МГИМО, а в 2016 году сообщил, что хочет пойти в магистратуру. В 2020 году зампред Совбеза рассказал, что его сын занимается «частными бизнес-проектами, в том числе в сфере цифровой экономики».