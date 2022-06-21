29 истребителей и бомбардировщиков Китая вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня

По меньшей мере 29 военных самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня. Об этом сообщает оборонное ведомство частично признанного островного государства.





В операции участвовали самолет радиоэлектронной борьбы Y-9, самолет радиоэлектронной разведки Y-8, шесть стратегических бомбардировщиков H-6, топливозаправщик Y-20, два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, противолодочный самолет Y-8, восемь истребителей J-16, четыре Су-30 и пять J-11.





Тайвань уже направил силы воздушного патрулирования для наблюдения за ситуацией и развернул зенитно-ракетные комплексы.





За последние месяцы китайские военные несколько раз пересекали опознавательную зону ПВО Тайваня во время учений в регионе. Только 23 января 2022 года в опознавательную зону ПВО острова вошли 39 самолетов НОАК.





В 1949 году после гражданской войны в Китае отношения между Пекином и Тайбэем были разорваны. Тогда в результате конфликта силы консервативной политической партии Гоминьдан во главе с Чан Кайши потерпели поражение и перебрались в Тайвань.





С этого момента остров управляется собственной администрацией, сохранив флаг и некоторые атрибуты прежней КНР. Китай официально считает остров одной из провинций республики.