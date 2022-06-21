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В Ростовской области разбился военный самолет, пилот погиб
Основной версией катастрофы называют техническую неисправность undefined
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В Ростовской области разбился военный самолет, пилот погиб

Основной версией катастрофы называют техническую неисправность

Пресс-служба Южного военного округа сообщила, что во время учебно-тренировочного полета в Ростовской области потерпел крушение штурмовик Су-25. По данным ведомства, военный самолет упал в безлюдном месте и не причинил разрушений. Пилот Су-25 погиб.


«21 июня в Ростовской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу самолет Су-25. Летчик погиб», — заявили в пресс-службе ЮВО.


Там уточнили, что в качестве основной причины катастрофы рассматривается техническая неисправность. Причиной крушения также могла стать ошибка пилотирования — Су-25 мог зацепить провода линии электропередачи. Сейчас на месте крушения работает комиссия Воздушно-космических сил РФ.


17 июня в Корочанском районе Белгородской области у села Новая Слободка потерпел крушение Су-25, видео с места катастрофы опубликовал Telegram-канал «ЧП31». Предположительной причиной аварии назвали техническую неисправность военного самолета.


24 февраля Ан-26 Воздушно-космических сил России потерпел крушение в Воронежской области. Весь экипаж погиб, сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа. По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стал отказ одного из технических узлов самолета.

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#войска #происшествие #ростовская область #рф
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