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Минцифры и ФАС проверят обоснованность повышения тарифов Tele2
Ранее оператор почти вдвое повысил цену на безлимитный тариф undefined
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Минцифры и ФАС проверят обоснованность повышения тарифов Tele2

Ранее оператор почти вдвое повысил цену на безлимитный тариф

Министерство цифрового развития и Федеральная антимонопольная служба сообщили, что проверят мобильного оператора Tele2 по факту резкого повышения цен на доступные тарифы. Минцифры уточнило, что уже направило оператору запрос с целью обоснования увеличения цен.


«Если выяснится, что тарифы изменились необоснованно, оператор получит предписание о приведении тарифов к прежнему уровню»,говорится в сообщении.


В апреле этого года ФАС вместе с Минцифры разработало рекомендации для операторов связи по индексации тарифов, которые учитывают текущий уровень инфляции. Документ позволяет операторам повышать тарифы на величину накопленной с начала года инфляции, которая к концу мая составила 11,8%. Также он предполагает, что операторы обязаны за две недели до внесения изменений в тарифы сообщить об этом в ФАС.


Депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал решение Tele2 «аморальным» и «незаконным». Он отметил, что уже обсудил ситуацию с руководством Минцифры — «коллеги вместе с ФАС настроены решительно».


«Если тарифы, действительно, поднимутся — их потребуют вернуть на прежний уровень с одновременным проведением антимонопольного расследования»,сообщил Хинштейн.


Парламентарий подчеркнул, что IT-Комитет Госдумы со своей стороны будет держать ситуацию на постоянном контроле.


Клиентов Tele2 оповестили о значительном повышении тарифов 21 июня. Если ранее тариф «Безлимит» обходился людям в 450 рублей, то с 5 июля цена на него вырастет до 750 рублей. Некоторые отмечают, что всего «пару месяцев назад тариф был 400 рублей».


В пресс-службе Tele2 отметили, что они предлагают клиентам пересмотреть подход к к безлимиту и использовать услуги более осознанно на пакетных тарифах. Оператор подчеркнул, что «открытая линейка тарифов Tele2 позволяет удовлетворить потребности клиентов в разных объемах».

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#тарифы #tele2 #рф #хинштейн #минцифры #фас #цена
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